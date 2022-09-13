نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من معرض عبداللطيف جميل وسداد حتى خمس سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر، تحتل سيارات تويوتا المراكز الأولى في قائمة السيارات المفضلة لدى الأشخاص في الخليج للمزايا والمواصفات الرائعة الموجودة في سيارات تويوتا في العديد من موديلاتها المختلفة، لهذا تهتم معظم شركات ومعارض السيارات مثل معرض عبداللطيف جميل -أشهر معارض السيارات بالمملكة والمعرض الأول لبيع السيارات بالسعودية- بتوفير عروض مميزة على تلك السيارات وقد قام المعرض بالفعل بالاعلان عن عرض مغري لشراء سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 تعرفوا على العروض الحالية في السطور القادمة.

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022

هناك العديد من القدرات المتوفرة في هذه السيارة تجعلها سببًا كبيرًا في جذب السيارة العملاء تلك الإمكانيات هي:

موتور السيارة يعمل بقوة كبير هي 650 نيوتن/ متر.

تعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي.

السرعة الكاملة للمحرك هي 3500cc.

طول السيارة بالكامل هو أربعة متر أما عرضها فيصل إلى متر ونصف فقط.

تعمل السيارة بنظام مختلف وهو المفتاح الذكي حيث يتمكن السائق من القيادة بدون الحاجة إلى مفتاح السيارة ويمكن الدخول إلى السيارة بمجرد الضغط على عدة أزرار معينة.

هناك العديد من الفئات والطرز المختلفة بالسيارة ولكنها تجتمع في الكثير من المواصفات.

محرك السيارة مدعم بثمانية اسطوانات وقوة المحرك 409 حصان.

تعمل السيارة بأحدث الأجهزة والأنظمة الاندرويد.

بالإضافة لأنها مرتفعة عن مستوى الأرض بصورة واضحة والهدف من ذلك هو تقليل فرص حدوث احتكاك بين السيارة والأرض خاصةً المطبات.

إمكانية وضع البنزين لإشعال وقود السيارة لكي تبدء في العمل.

للسيارة قدرة عالية في قطع مسافات طويلة بثبات وقوة ومتانة واضحة.

تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر من عبداللطيف جميل

يعلن معرض عبداللطيف جميل عن عرض جذاب لمن يرغب في امتلاك سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 والتي يصل سعرها إلى 217 ألف ريال سعودي مع العلم أن هذا هو سعر السيارة في المتوسط نظرًا لاختلاف الفئات والموديلات والأنواع المتاحة من السيارة في السعودية، ولكن بالنسبة لهذا السعر فيقوم العميل بسداد دفعة أولى من السيارة قيمتها 193 ألف ريال سعودي ودفعة أخيرة قيمتها 105 ألف ريال سعودي أما القيمة المتبقية فيتم تقسيطها شهريًا بمبلغ 870 ريال على عدة شهور حتى خمس سنوات تقريبًا.