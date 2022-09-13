نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا طريقة تقديم اعتراض على تأخير معاش الضمان الاجتماعي بعد التعديل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم اعتراض على تأخير معاش الضمان الاجتماعي بعد التعديل 1444 التي وفرته به وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية للمستفيدين من الضمان، في الوقت الذي جدد فيه موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين السعودين المؤهلين، للحصول علي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم الإيداع بالفعل في موعدة لكي يتم صرفة ولكن هناك فئات عند الصرف لم يتم صرفها للمعاش في هذه الحالة يتوجب القيام علي الفور بتقديم اعتراض علي تأخير معاش الضمان الاجتماعي.

كيفية تقديم اعتراض على تأخير معاش الضمان الاجتماعي

في حالة تأخر صرف المعاش عن موعده يجب القيام بتقديم الاعتراض ولكي يتم تقديم الاعتراض يلزم علينا اتباع الخطوات الأتية: لمعرفة طريق تقديم الاعتراض لتأخر معاش الضمان:



يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa. القيام باختيار أيقونة الاعتراض علي الراتب. الضغط بالزر علي بدء الخدمة. يلزم تسجيل كل البيانات المطلوبة مثل الاسم ، ورقم الهوية، بجانب رقم السر ورمز التحقق. نقوم بكتابة سبب الاعتراض في مربع الحواري الظاهر أمامك. القيام بالضغط علي تقديم الطلب، واليكم المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي

هناك عدة شروط قامت الوزارة بوضعها للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي ولذلك يلزم توافرها حيث تكون تلك الشروط علي النحو التالي:

يجب علي الشخص المقدم لطلب المعاش أن يكون قاطن في سكن حر غير تابع للحكومة أو ملك للدولة.

يشترط علي الشخص المتقدم لمعاش الضمان الاجتماعي أن يتمتع بالجنسية السعودية.

تطابق جميع الشروط الصحية والتعليمية للأبناء.

يلزم الإقامة الدائمة والتواجد علي أراضي المملكة.

عدم امتلاك الشخص لأي عقارات أو أي عمل تجاري خاص به.

الدخل الشهري للفرد أو الأسرة يجب أن يكون اقل من الحد المانع للضمان، ونذكركم بـ رابط التسجيل الضمان الاجتماعي 1444.

ماهي الحالات التي يتم تقديم الاعتراض علي تأخر معاش الضمان الاجتماعي

وفاة الشخص المستفيد.

في حالة مخالفة إي شرط من الشروط التي تم وضعها للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي.

عند حالة أثبات أن الشخص المستفيد من معاش الضمان لا يبحث عن عمل.

إذا تم تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة.

عند تأخر تحديث البيانات، واليك رابط حساب الضمان الاجتماعي.

وصلنا معكم لختام شرح طريقة تقديم اعتراض على تأخير معاش الضمان الاجتماعي بعد التعديل 1444.