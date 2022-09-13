نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل بوابة المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة تكافل بوابة المدارس, مؤسسة تكافل من اهم المؤسسات الخيرية في السعودية التي تأسست في عام 1431 هجريا وتم تسجيلها في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية كما تحظى المؤسسة من اهتمام ودعم حكومي كبير من خادم الحرميين الشريفين و تقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة للطلاب المحتاجين في الكثير من المراحل المختلفة وتقوم بالتركيز على المدارس العامة اكثر, فهي تسعى إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لمساعدة الطلاب في دراستهم وتقوم بتوفير مجموعة من البرامج التنموية مثل برنامج الدعم المادي المبشر وبرنامج كسوتي وذلك من اجل مساعدة الطلاب, وفيما يلي سوف نتعرف إلى رابط مؤسسة تكافل وطريقة التسجيل وشروط التسجيل في المؤسسة.

طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل بوابة المدارس

هناك بعض الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها من اجل التسجيل في مؤسسة تكافل وللحصول على الخدمات المادية والمعنوية, واهم هذه الخطوات:

الولوج إلى موقع مؤسسة تكافل الرسمي ثم تسجيل الدخول به.

الضغط على أيقونة “بوابة الطالب” من الصفحة الرئيسية ثم الضغط على “تسجيل”.

إدخال رقم الهوية ورقم الهاتف لولى أمر الطالب ثم إدخال رمز التحقق.

الضغط على “متابعة” ثم كتابة كود التحقق المرسل إلى هاتف ولى الأمر.

كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية والاسم والجنس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور ثم النقر على “تسجيل”.

عند ظهور “اسم مستخدم” على الواجهة الرئيسية يجب الاحتفاظ به ثم الضغط على “تسجيل الدخول”.

معرفة برامج الدعم المتوفرة بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار نوع الدعم الذي تريده ثم النقر على تسجيل الطلب.

شروط التقديم في مؤسسة تكافل لطلاب المدارس

هناك بعض الشروط التي حددتها المؤسسة للطلاب الذي يجب توافرها من اجل التسجيل بها, واهم هذه الشروط: