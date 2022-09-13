نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الروضات المعتمدة بالسعودية من نظام نور واسماء الروضات المتاحة للتقديم بها 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الروضات المعتمدة من نظام نور، مع قرب موعد التقديم في الروضات في السعودية يبحث أولياء الأمور عن الروضات المعتمدة بالمملكة من أجل تقديم أطفالهم بها لأنه من الضروري أن يتم تقديمهم في روضات معتمدة، وللتسهيل على أولياء الأمور تم توفير تلك الخدمة على نظام نور حيث يتم فتح المنصة والبحث من خلالها على الروضات المعتمدة من نظام نور وهو الحل المثالي والأفضل للوصول إلى المعلومات المرغوب بها وللتعرف على الكيفية بالتفاصيل تابعوا معنا.

أسماء الروضات المعتمدة من نور

يوضح نظام نور أن الروضات المعتمدة حاليًا في السعودية من أجل تقديم الأطفال في مرحلة الروضة بها منها:

روضة نخب والموجودة في أول شارع الغزالي. وروضة حي الغزالي. روضة الحجى الجنوبي وهي بالمويه. وروضة ريحة. شهار مخطط الأمير احمد. روضة حواليا التي تقبع وراء المطعم الصيني. روضة طريق الملك عبدالله وروضة مخطط الملك. روضة بحي الجال. روضة شارع التليفزيون.

الاستعلام عن الروضات المعتمدة من نظام نور

هناك العديد من الروضات الأخرى المعتمدة في السعودية التي يمكن إدراج الطلاب بها ويمكن الاطلاع عليها من خلال تنفيذ الخطوات القادمة:

يسجل ولي الأمر في نظام نور من خلال رابط نظام نور بالحساب الشخصي له بعد كتابة بيانات التسجيل المطلوبة.

بعد التسجيل يختر تسجيل الروضات الحكومية لتظهر أسماء كافة الروضات المتاحة للطفل للنقر عليها من أجل تقديم الطفل بها.

ولإتمام عملية التقديم يتم إرفاق أي مستندات مطلوبة وإدراج المعلومات الشخصية الخاصة بالطالب ووليه.

كيفية تسجيل رياض الأطفال في نظام نور

من أجل تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال من خلال منصة نور تتبع الخطوات القادمة: