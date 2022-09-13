نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل الالكتروني فى اختبار القدرات المعرفية عبر موقع قياس qiyass.sa موعد التسجيل واختبار القدرات المعرفية 2022 / 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل الالكتروني فى اختبار القدرات المعرفية عبر موقع قياس qiyass.sa وشرح كيفية التقديم على اختبار القدرات المعرفية 2022 من خلال البوابة الإلكترونية قياس حيث يعد ذلك الاختبار شرط أساسي للتقديم على الوظائف المختلفة فى المملكة ويعد معيار معتمد للمفاضلة عند الترقيات للموظفين المدنيين فيما عدا الوظائف الصحية والتعليمية التي يلزم التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين لذا يعد التسجيل فى اختبار القدرة المعرفية هام للكثير من الراغبين فى التقديم على الوظائف المدنية ويجب استيفاء شروط التقديم فى اختبار القدرات المعرفية 2022. شروط التسجيل فى اختبار القدرات المعرفية قياس 1444 التقديم للمواطنين حاملي الجنسية السعودية.

ايضا يجب اتباع الإجراءات الاحترازية.

ثم الاطلاع على مواعيد التسجيل التي يتم الإعلان عنها من قبل مركز قياس.

كذلك يجب اتباع الارشادات داخل مركز الاختبار.

ايضا شرط عدم استخدام او احضار الالة الحاسبة اثناء الاختبار.

ثم يشترط الالتزام الزي السعودي. خطوات التسجيل الالكتروني فى اختبار القدرات المعرفية عبر موقع قياس أولا يجب الدخول على رابط بوابة مركز قياس عبر منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثم الضغط على خيار سجل الان.

كذلك فى حالة وجود حساب سجل بالفعل يجل ادخال الاسم وكلمة المرور.

ايضا فى حالة انشاء حساب جديد فى موقع قياس ستظهر صفحة جديدة بعد الضغط على خيار سجل الان تحتوي على: معلومات أساسية. ثم الجنسية او الإقامة. كذلك ادخال السجل المدني او رقم الإقامة. ايضا تاريخ الميلاد. بعد ذلك ادخال الاسم بالكامل باللغتين العربية والانجليزية ثم رقم السجل المدني. ثم المنطقة والمدينة الأقرب وإدخال معلومات الاتصال كرقم الجوال والبريد الالكتروني ورقم هاتف ثابت. ايضا يجب ادخال معلومات الدراسة كالمؤهل الدراسي.

بعد ذلك يجب كتابة كلمة مرور للحساب وتأكيدها للمطابقة.

ثم انشاء سؤال سري لاستعادة كلمة المرور فى حالة النسيان.

أخيرا اكتمال التسجيل واصبح بإمكانك تسجيل الدخول على موقع قياس عن طريق كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور. موعد التسجيل واختبار القدرات المعرفية 2022 / 2023 موعد الفترة الأولى الاختبار الورقي الفترة الاولي سيبدأ التسجيل فى 19 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر 2022.

كذلك موعد اختبار القدرات المعرفية قياس يكون بداية من يوم 15 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر 2022.

ايضا موعد اختبار القدرات المعرفية الفترة الثانية سيبدأ من 21 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر 2022.

ثم فترة الاختبار الورقي الثانية ستكون يوم 26 يناير 2023 وحتى 28 يناير 2023.

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