نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على دعم العاطلين عن العمل من ساند وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ساند للعاطلين عن العمل، تحرص المملكة العربية السعودية طوال الوقت على الاعتناء بأبنائها المواطنين من حيث توفير الرواتب المناسبة لهم وكذلك المعاشات لأصحاب المعاشات ليتمكنوا من أي يحيوا بسلام، وكذلك تهتم الحكومة السعودية بأبنائها العاطلين عن العمل وخاصةً الذين تضرروا مع الوقت وتعرضوا للتوقف عن العمل لهذا تم توفير نظام ساند وهو من الأنظمة التي توفر دعم شهري للمواطنين الذي يقل عمرهم عن 60 عامًا بما في ذلك أصحاب المعاشات من أجل التكفل بالعاطل عن العمل وكذلك أسرته فما هو نظام ساند للعاطلين عن العمل وكيفية الحصول على الدعم؟

دعم ساند للعاطلين عن العمل

دعم ساند عبارة عن راتب شهري يتم اعطائه إلى الأفراد الذين استوفى بهم شروط نظام ساند من المتعطلين عن العمل سواء كانوا رجالًا أو نساءً وتكون القيمة ثابتة لكل منهما، حيث يوفر الدعم للمتعطلين عن العمل بدون إرادتهم لمدة عام من تاريخ التوقف عن العمل وذلك من أجل تعويض الفقد بعد ترك العمل لحين إيجاد فرصة عمل أخرى لمساعدة المواطن وأسرته في تلك الفترة من أجل إيجاد قوت يومهم، والجدير بالذكر أن هذا الدعم يتم تقديمه لجميع الأشخاص الذي توقفوا عن العمل سواء في قطاع خاص أو عام مع وجود برامج ودورات تدريبية لمساعدة المواطن على إيجاد فرصة عمل أخرى مناسبة له.

شروط دعم ساند للعاطلين عن العمل

أما عن الشروط السابق ذكرها الواجب توفيرها في المواطن:

لا يتخطى حاجز الثلاثين عامًا على أن يكون سعودي الجنسية. ليس للمتقدم أي أعمال أو أنشطة يمتلكها وتوفر له دخلًا شهريًا. أن يتخطى مدة العمل المحددة من خلال نظام ساند في عمله السابق. غير مسموح بالأفراد الذين تخلوا عن عملهم بإرادتهم. يجب أن يلتزم المواطن المتقدم بجميع التدريبات التي تقدم له من نظام ساند لإيجاد عمل.

طريقة التقديم على دعم ساند

أما عن كيفية التقديم على ساند للحصول على الدعم: