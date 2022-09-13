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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية ومواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 وكذلك شروط التسجيل فى الرخصة المهنية للمعلمين التي يقوم على تنظيمها هيئة تقويم التعليم والتدريب لمنح الرخص المهنية لكافة المعلين والمعلمات فى المملكة والتي تعد شرط أساسي لمزاولة مهنة التعليم فى المدارس السعودية وينقسم الى شقين يتم اجراء الاختبار التربوي العام لمعرفة معايير القيم والتربية عند المعلم ثم الاختبار التخصصي وفق التخصص التربوي للمعلم ويجب ان يجتاز الاختبارين بنجاح للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين 1444. شروط التسجيل فى الرخصة المهنية للمعلمين أولا يجب ان يكون المتقدم معلم سعودي الجنسية.

ايضا يجب ان يكون المعلم حاصل على بكالوريوس فى التعليم التربوي.

كذلك يجب ان يكون حاصل المعلم على درجات النجاح المطلوبة فى الاختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة.

ثم يجب التسجيل الإلكتروني فى اختبار الرخصة المهنية فى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

بعد ذلك يجب القيام بتسديد رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين. خطوات التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية الدخول على رابط موقع الرخصة المهنية للمعلمين فى موقع قياس.

ثم الدخول على خيار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

بعد ذلك تسجيل الدخول من خلال حساب المعلم فى النفاذ الوطني الموحد.

ايضا يجب الضغط على خيار الاختبارات.

ثم الضغط على سجل الان.

كذلك يجب الدخول على ملف المستخدم الخاص فى المركز الوطني للقياس.

بعد الدخول يجب مراجعة البيانات الخاصة بالمتقدم والضغط على خيار تعديل.

ثم الاطلاع على الشروط والاحكام واضافة البيانات المطلوبة والضغط على خيار التالي.

ايضا يجب تحديد المدينة المناسبة واختيار الوقت المناسب والمكان لعقد الاختبار والضغط على التالي.

كذلك يجب تحديد طريقة دفع رسوم اختبار الرخصة المهنية وحفظ البيانات للانتهاء من خطوات التسجيل فى الرخصة المهنية للمعلمين. مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 موعد الاختبار التربوي للمعلمين 1444 حيث سيكون موعد بداية اختبار التربوي من يوم 11 نوفمبر 2022 وموعد نهاية اختبار التربوي سيكون يوم 14 نوفمبر 2022.

ثم موعد الاختبار التخصصي للمعلمين المتقدمين للحصول على الرخصة المهنية سيكون بداية الاختبار من يوك 21 يناير 2023 كذلك موعد نهاية اختبار التخصصي للمعلمين سيكون يوم 25 من يناير 2023.

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