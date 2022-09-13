نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مطعم خيال التركي بجدة وعنوان المطعم بالتحديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو مطعم خيال، من المطاعم الشهيرة والمعروفة في فالي سنتر هي مطعم خيال والذي يأخذ من اسمه كثيرًا إذ أن الطعام المقدم به والخدمة الموجودة به جزء من الخيال وهذا بشهادة جميع الزائرين تقريبًا إذ لا توجد أي شكوى مقدمة تجاه مطعم خيال الموجود في الطابق الثالث بفالي سنتر والذي يستقبل جميع الزائرين ببشاشة ورحابة صدر واسعة من أجل تقديم الخدمات الراغبين بها بأفضل جودة، يتميز بتقديم المشاوي على الطريقة التركية إذ أنه مطعم تركي والجدير بالذكر أن الفحم المستخدم في تحضير تلك المشاوي ليس الفحم الصناعي لذلك السبب نجد أن مشويات مطعم الخيال لها طعم الخيال حقًا.

مواعيد مطعم خيال

نذكركم بأن هذا المطعم تركي الأصلي ويتواجد في مدينة الطائف على طريق وادي وج ومناسب كثيرًا للعزومات العائلية إذ يناسب وجود الأطفال ومسموح بتواجدهم لتجربة لا مثيل لها، أما مواعيد العمل فيبدء بتمام السابعة في الصباح حتى الثانية عشر منتصف الليل أي أنه يعمل لأكثر من 17 ساعة وهذا على مدار الأسبوع ولا توجد عطلات في المطعم ويمكن قضاء يوم كامل بالمطعم حيث يقدم وجبات فطور وغداء وعشاء في المنيو الخاص به وللتواصل مع مطعم خيال يتم مهاتفة الرقم +966920002223.

منيو مطعم خيال

يتميز بأن الوجبات الموجودة به يقبل عليها الجميع ويفضلها العديد من الأشخاص الزائرين ويأتون إلى المطعم خصيصًا من أجل تناول هذا الطعام الشهي الذي هو عبارة عن مشويات ما بين كباب والريش وورق العنب والطواجن والمقبلات ومنها:

اسعار مشويات الخيال

كباب دجاج بالجبنة الكيلو سعره 49 ر.س أما كباب اللحم فسعره 52 ر.س.

والكباب الحلبي سعره 46 ر.س للكيلو وهو نفس كيلو كباب الدجاج أما اللحم فسعره 48 ر.س.

مشكل مشويات لحم سعره 98 ر.س أما الدجاج فأقل سعرًا 87 ر.س ومشكل لحم ودجاج السعر هو 119 ر.س.

اسكندر كباب لحم سعره 52 ر.س أما الدجاج سعره 50 ر.س.

واسكندر دجاج فقط يقدم بسعر 48 ر.س أما اللحم فأعلى قليلًا فيقدم بسعر 49 ر.س.

أما عن بقية منيو مطعم خيال والذي يتكون من المشروبات والعصائر والشوربة فهو كما يلي: