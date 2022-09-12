نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الاحوال المدنية للنساء 1444.. الشروط والمستندات المطلوبة ابشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الاحوال المدنية 1444 ، ما زلنا نتابع معكم ما يتم الإعلان عنه فيما يخص وظائف الأحوال المدنية للنساء. حيث نسع دائما لتقديم كافة المعلومات الدقيقة والصحيحة عبر موقعنا “ثقفني”، فقد تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات منصات التواصل الاجتماعي أخبار مضمونها: أعلنت الأحوال المدنية توافر عدد من الوظائف للكادر النسائي. في حين لم تُعلن وزارة الداخلية السعودية عن ذلك، ولكن من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط تقديم الأحوال المدنية نساء 1444 ، كما سنتعرف على شروط تقديم الاحوال المدنية للنساء. وجميع التفاصيل بخصوص إعلان وظائف الأحوال المدنية للكار النسائي، من مضمون التفاصيل المعلنة سابقاً.

تقديم الاحوال المدنية 1444

تقديم الاحوال المدنية نساء 1444 ، هو ما يشغل جميع القاطنات في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي بالتزامن مع إعلان توافر وظائف شاغرة للكادر النسائي، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر فيمن ترغب بإتمام عملية التقديم على وظائف الاحوال المدنية للنساء 1444.

وقبل أن نرفق لكم رابط تقديم الاحوال المدنية نساء 1444 ، ومعرفة شروط تقديم الاحوال المدنية وظائف للنساء ، فقد أوضحت هيئة الاحوال المدنية المستندات المطلوبة ضمن إتمام عملية التسجيل في وظائف الأحوال المدنية نساء ١٤٤٤ ، والتي تتمثل في:

صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية

السيرة الذاتية أو الـCV الخاص بالمتقدمة

صورة ضوئية من المؤهل الدراسي + العنوان

شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها أو شهادة الدبلوم

عدد 2 صورة شخصية ذات خلفية بيضاء

شروط تقديم الاحوال المدنية للنساء 1444

كما ذكرنا بعاليه أوضحت هيئة الأحوال المدنية الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن ترغب بإتمام عملية التقديم على وظائف الاحوال المدنية للنساء 1444 ، والتي جاءت كالتالي:

يُشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية

يُشترط أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة

يُشترط أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية

يُشترط حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

يُشترط ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم

يُشترط أن تكون المتقدمة لم يسبق لها العمل في احدي المؤسسات الحكومية

يُشترط أن يكون الزوج سعودي إذا كانت المتقدمة متزوجة

رابط تقديم الاحوال المدنية نساء 1444

من خلال الدخول عبر رابط ابشر توظيف ، يمكنكم إتمام عملية التقديم على وظائف الاحوال المدنية للنساء 1444 ، ما يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص وظائف الاحوال المدنية نساء ١٤٤٤ ، وموعد الإعلان عن نتائج القبول في الأحوال المدنية للنساء، هذا وسوف نتابع معكم رصد المزيد من أهم وأخر الأخبار بخصوص ذات الشأن.