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عمر شويل - جدة شروط الدعم الريفي للمتقاعدين في السعودية، تقدم المملكة العربية السعودية خدمات توفر حياة كريمة للمواطنين السعوديين تساعد خدمات التمويل الشخصي على الاستمتاع بالحياة، لذلك يجب أن يكون الراغبون في الحصول على هذه الخدمة من مواطني المملكة العربية السعودية، وإذا لم يكن لديهم المستندات، فسوف يتجولون في أنحاء المملكة العربية السعودية.

الدعم الريفي للمتقاعدين

يتطلب الوصول إلى الدعم الريفي للمتقاعدين شروطًا معينة، بما في ذلك:

لا بد أن تكن مواطنًا سعوديًا.

يجب أن يتراوح عمرك بين 38 و 65 سنة قبل إتمام الدفعة النهائية للأموال.

يرجى ملء النموذج الخاص بهذه الخدمة.

مستند يوضح رصيدك المصرفي للأشهر الثلاثة الماضية، يجب أيضًا معرفة الأشهر الثلاثة الأخيرة المستلمة وختمها من قبل البنك.

أيضا، إذا كان العمل قد تم عمله سابقا في القطاع العام، فيجب تقديم وثيقة رسمية تشير إلى راتب التقاعد من الدولة.

أيضًا، إذا تم شغل الوظيفة سابقًا في القطاع غير الحكومي (الخاص)، فيجب أن يكون لديها دليل على مكافأة نهاية الخدمة، وهي وكالة التأمين الاجتماعي الحكومية.

نموذج تحويل يتم إرساله للبنك متضمنًا تاريخ التحويل ورقم الحساب (حساب الراتب)، وفي حالة عدم إرسال الراتب التقاعدي إلى البنك السعودي للاستثمار.

يجب ختم النموذج من قبل المديرية العامة للمعاشات والمديرية العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجب أن يكون مختوماً ويجب أن يكون اسم الموقع معروفاً.

شروط الدعم الريفي للنساء

لا تنسى حكومة المملكة العربية السعودية أن المرأة تتلقى الدعم في المناطق الريفية، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل المرأة على دعم ريف:

يجب أن تكون المرأة التي تقدم هذه الخدمات من المملكة العربية السعودية.

أن تبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر.

مطلوب استمارة نقل إذا لم تكن المرأة مواطنة سعودية.

يجب أن تكون النساء مقيمات في المواقع التي يوفرها صندوق المساعدة الريفية.

يجب أن يكون المتقدمون ربات بيوت.

عدم تقديم أي خدمات أخرى تقدمها المملكة.

يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب مصرفي صالح لإرسال الأموال.

لا يتجاوز المبلغ المحول لهذه المرأة 54 ريالاً سعودياً في السنة.

الدعم الريفي تسجيل

خدمة الدعم الريفي هي أحد مشاريع المملكة 2030 التي تشمل العديد من الخدمات، يتضمن ذلك القدرة على الاستثمار في المزارعين وتزويدهم بكل شيء لمساعدتهم على إكمال جميع مشاريعهم الزراعية وكسب ربح.

يجب على وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة أن تضمن أن هذه الخدمات المقدمة تتعلق بشكل أساسي بتنمية المصالح الترفيهية والزراعية من أجل الحصول على محاصيل عالية الجودة ومتعددة والاستفادة منها، ومن أجل الاستفادة من الخدمة، يجب أن تستوفي شروطًا معينة، مثل: