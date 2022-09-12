طريقة تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1444 إلكترونيا و شروطه

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عمر شويل - جدة طريقة تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1444 إلكترونيا من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، وكيفية دفع رسوم الزيارة العائلية المتعددة، وطريقة حسابها فيما يخص استقدام الأسرة، وتسمح الحكومة السعودية لجميع رعاياها مجموعة من الخدمات الإلكترونية المختلفة، ومنهم الحصول على طلب الزيارة أقربائه من الدرجة الأولى، سواء والدين أو الزوجة أو الأبناء، بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة التي حددتها المنصة، ومن خلال بوابة أبشر الإلكترونية، يستطيع المقيم من حساب المبلغ بنفسه، وقد اصبح معرفة وسداد رسوم التمديد إلكترونيا، دون الذهاب إلى المكاتب وتحمل عناء الانتظار والازدحام في الطوابير، خاصة في الظروف الحالية واصبح ذلك اكثر سهولة في إنهاء كافة الإجراءات، وهذا ما تسعى إليه المملكة بما يتماشى مع روية 2030، للتحويل كافة الخدمات إلكترونيا في المملكة، كما أن الجوزات توضح خطوات وشروط تجديد الإقامة 2021 ورسومها.

طريقة تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1444

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم قم بتسجيل الدخول وكتابة اسمك وكلمة المرور في المكان المخصص لهم. أنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. أن يختار المتقدم خدمات الجوازات. ثم قم بالنقر علي خدمة تمديد زيارة عائلية. وأخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التقديم على خدمة الزيارة العائلية 1444

يشترط أن لا يتعدى مدة التأشيرة عن 6 شهور من تاريخ الدخول. ثم يجب أن يكون الزائرين يمتلكون جوازات سفر سارية. عدم وجود أي مخالفات مرورية على صاحب الإقامة الأصلي. ثم لابد أن يقوم المستقدم بتسديد جميع الرسوم الخاصة بتمديد التأشيرة. يلزم أن يقوم المتقدم بتعبئة النموذج الإلكتروني عبر الموقع الخاصة بخدمة التأشيرات التابع للوزارة. ثم يشترط الحصول علي مصادقة الطلب إلكترونيًا من الجهات المسئولة. يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالمقيم نفسه سارية، لابد أن يكون المقيم حاملًا لتأشيرة عمل وليس مرافق.

كيفية تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية

عليك الذهاب إلى ماكينة صرف العملات في المملكة. ثم قم بإدخال بطاقة الصراف الآلي. قم بإدخال اسمك وكلمة المرور الخاصة بالبطاقة. ثم اضغط علي الخدمات الإلكترونية. وأخيرا ادخل رقم إقامتك وسوف يتم دفع رسوم التأشيرة عن طريق الصراف الآلي.

رسوم زيارة الأسرة 1444

تكون رسوم الزيارة العائلية ،لمدة 14 يوم أو 30 يوم أو 3 شهور، 300 ريال سعودي. ثم تكون رسوم الزيارة العائلية، لمدة 6 أشهر 3000 ريال سعودي لكل طلب تأشيرة. رسوم تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية لمدة عام هو 5000 ريال سعودي لكل طلب تأشيرة. تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية لمدة عامين 8000 ريال سعودي لكل طلب تأشيرة.

طريقة الاستعلام عن تسديد رسوم تأشيرة خروج وعودة

يمكن من خلال إتباع ما يلي من إجراءات التعرف الاستعلام عن تسديد رسوم تأشيرة خروج وعودة من وإلى المملكة العربية السعودية:

الانتقال إلى بوابة أبشر الإلكترونية. ثم الضغط على أيقونة الأفراد. الانتقال إلى الموقع من خلال إضافة اسم المستخدم ومن ثم كلمة المرور في الحقول المخصصة لها. ثم الانتقال إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة تأشيرة الخروج والعودة. ثم سيتم نقلكم إلى الحقل المخصص لإضافة البيانات اللازمة للاستعلام. يجب تدوين رقم الإقامة في المكان المعد له. تدوين البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم، وبعد ذلك يجب أن يتم التأكد من صحة ودقة البيانات المضافة. الضغط على حقل العرض، وبعد ذلك سيقوم الموقع بعرض كافة البيانات حول تأشيرة الخروج.

هل تم إيقاف تجديد الزيارة العائلية في السعودية

لم يصدر عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أي تصريح رسمي يفيد بإيقاف تجديد الزيارة العائلية في المملكة، وكان قد تداول البعض أخبارًا تفيد بأنه تم إيقاف تمديد وتجديد الزيارة العائلية، إلا أنه بعد البحث في هذا الشأن في المصادر الموثوقة الإعلامية والحكومية الرسمية بالمملكة فإنه لا يوجد أي خبر يفيد بإيقاف التجديد، إذ إن الزيارة العائلية مفتوحة الآن في المملكة، ولكن بضوابط وشروط محددة من قبل وزارة الداخلية.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية من خلال وزارة الداخلية تتيح للمقيم الكثير من الخدمات الخدمات المتعلقة بالزيارة العائلية والتأشيرة والرسوم والتجديد عن طريق الأنترنت، مما يساعده في توفير الوقت والمجهود.