نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين وفقًا لجدول الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية حد استحقاق المعاش الاجتماعي للمستحق، مبينة أنه إذا وصل راتب المتقاعد إلى الحد الذي يمنع الصرف فلن يتم دعمه، وهذا وفقًا لما يتم تحديد من قبل وزارة الموارد البشرية لكافة المستحقين للدعم، وفي هذا سوف نلقي لمحة عامة عن آليات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحد المانع من استحقاق الدعم.

الحد المانع للضمان الجديد المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية أنها ستسن مرسومًا بشأن الحد الأقصى يمنع المواطنين من تلقي الحصول على دعم الضمان المطور، ومن المهم النظر في حق العائلات في معرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة تأمينية ليكون الحد المانع كالاتي:-

العائلة المكونة من فرد واحد يصل إلى 2000 ريال.

حتى 2570 ريال لعائلة مكونة من شخصين.

و3140 عائلة حقيقية من ثلاثة.

4 أشخاص، 3710 ريال.

يقتصر على 5 اشخاص 4280 ريال.

وجود 6 أفراد في الأسرة، فإن الحد الأعلى هو 4840 ريالًا.

5420 ريال لـ 7 أشخاص.

حد التأمين لأسرة مكونة من ثمانية أفراد هو 6000 ريال.

للأسرة المكونة من تسعة أفراد، الحد غير المضمون 6560 ريال.

عائلة مكونة من 10 أفراد، حد الضمان 7120 ريال.

عائلة مكونة من 12 شخصًا، تقتصر على 8260 ريال.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 13 هو 8820 ريال.

لأسرة مكونة من 14 فردًا الحد الأقصى هو 9400 ريال.

خطوات التسجيل بالضمان الجديد

يمكن لمن تنطبق عليه جميع الشروط التي تحددها وزارة الموارد البشرية للتسجيل في الضمان المطور، ليكون إجراءات التسجيل على النحو التالي:-