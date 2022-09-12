إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

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عمر شويل - جدة إعفاء بنك الراجحي السعودي من سداد أقساط التمويلات، حيث تمر المملكة العربية السعودية من أزمة اقتصادية بسبب ما وصل به العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يُعرف بـ “كوفيد19″، فمنذ بداية تفشي ذاك الفيروس الي وقتنا هذا اتخذت المملكة العربية السعودية عدة ضوابط للسيطرة علي المرض ومحاولة منع انتشاره أكثر من اللازم، مما اتخذت الحكومة السعودية اجراءات احترازية أهمها التزام المنزل، فأدي ذلك القرار الي توقف الأعمال والوظائف فترة من الوقت تسببت في تدهور الحالة الاقتصادية للفرد والمجتمع، وأيضاً من أهم الإجراءات التي اتخذها المسؤولين بالمملكة العربية السعودي هو منع الحج والعمرة العام الماضي والحج الداخلي فقط لهذا العام فتسبب ذلك القرار بخسائر مادية للملكة.

نظراً للظروف التي تتعرض لها المملكة أطلق مصرف الراجحي خدمة إعفاء بنك الراجحي، فقد يعتبر مصرف الراجحي السعودي من أهم البنوك التي تهتم بالحالة المادية للعميل وحرص علي توفير له الخدمات التي تتناسب معها، كالقروض، الودائع، شهادات الاستثمار، والإعفاءات التي تعتبر من أهم الخدمات التي يبحث عنها عملاء المصرف الغير قادرين علي السداد واللذين تعرضوا لظروف قاحلة دائمة تجعله غير قادر علي ذلك.

إعفاء بنك الراجحي السعودي بأمر ملكي

مصرف الراجحي من أفضل البنوك في المملكة، حيث يقدم الراجحي الكثير من خدماته التمويلية المتنوعة التي تلبي جميع رغبات ومطالب عملائه، كما يوفر الموافقة على إعفاء مدفوعات القرض طالما تم استيفاء الشروط، وذلك نظراً للظروف التي تسببت في عدم قدرتهم على سداد المدفوعات الشهرية، فقد يقدم مصرف الراجحي خدمات للمواطن السعودي والمقيم لا حصر لها، مما يجعله يتميز عن البنوك الأخرى و بالتصدر قائمة البنوك السعودية التي تقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد يقدم البنك خدمة إعفاء بنك الراجحي للعميل التي تعرض أو يتوافق مع الشروط الآتية:

يقدم مصرف الراجحي تأمين تكافلي في حالة وفاة المقترض لا قدر الله، حيث يتم إعفاء أسرة المقترض من سداد أقساط الراجحي.

يقوم المصرف بإعفاء المقترض إذا تعرض لأي إعاقة دائمة أو يُصاب بمرض يجعله غير قادر على العمل وسداد الديون.

كما ذكرنا أن مصرف الراجحي يقدم الإعفاءات لأسرة المقترض باستثناء وفاته في تلك الحالة: في حالة أن المقترض توفي نتيجة الانتحار وقتل نفسه عمداً. إذا كان سبب الوفاة تنفيذ حكم قضائي تم تنفيذه. إذا كان سبب الوفاة ممارسة احدي الألعاب الخطيرة كسباق السيارات والخيل، إلخ. أن توفي العميل نتيجة طبيعة عملة.



شروط الحصول علي إعفاء بنك الراجحي للمقترض المتوفي

يجب تقديم صوره من الهوية الوطنية للمتوفي وصور من الهوية الوطنية ولورثته. لابد من ان يكون ارث المتوفي اقل من الأقساط الملزمة عليه. نوع القرض الذي حصل عليه المتوفي من بنك الراجحي السعودي. نموذج يوضح الحالة الاقتصادية للمقترض والأقساط التي تم سدادها والأقساط المتبقية.

كيفية الحصول علي اعفاء بنك الراجحي

هناك بعض الخطوات يلزم اتباعها للتقديم علي طلب الإعفاء من مصرف الراجحي، وهي كالأتي:

قم بتسجيل الدخول الي موقع مصرف الراجحي عبر الإنترنت. تقديم بطاقة سارية المفعول للهوية الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم. اكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك بطريقة صحيحة. اطلب إخلاء طرف من الراجحي تتعلق بجمع كافة البيانات من جانب الموظف.

شروط التأهل للحصول علي قرض الراجحي