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عمر شويل - جدة سكني للمطلقات في السعودية، يعد برنامج سكني من أقوى برامج التوعية لجميع الذين لا يملكون بيوتًا، ويمكن لكل امرأة مطلقة في المملكة العربية السعودية أن تجد إجابات لكل ما يدور في ذهنها، في هذا المقال، فتابعونا.

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات في السعودية

يجب عليك زيارة منصة دعم سكني للمطلقات.

انتقل إلى الصفحة التالية وقدم سجل العائلة أو بطاقة الهوية الخاصة بك.

يمكنك بعد ذلك ملء نموذج إلكتروني يحتوي على حقول تحتوي بشكل أساسي على بيانات مثل رقم الهاتف ورقم التعريف الوطني وتاريخ الميلاد وما إلى ذلك.

سيظهر تسجيل الدخول الخاص بك في رسالة هاتفك المحمول.

تفتح الصفحة الرئيسية للموقع برقم المعرف وكلمة المرور.

بعد ملء المعلومات المختلفة، يلزم التأكيد قبل الإرسال.

بعد الانتهاء من التسجيل، سيتم الرد على مقدم الطلب في وقت قصير.

أهم شروط الدعم السكني للنساء المطلقات

ومن أهم المتطلبات التي يجب على كل مطلقة استيفاءها للاستفادة من كافة برامج المساعدة الإسكانية للمطلقات التي أنشأتها المملكة العربية السعودية وتحديداً وزارة الإسكان، ما يلي:

يجب على المطلقات إعالة أطفالهن، بدءًا من واحد أو أكثر.

يجب أن يكون عمر أحد أبناء المطلقة أقل من 25 عامًا.

كان طلاقها بالفعل بعد عامين، وربما أكثر.

أهم أهداف برنامج دعم سكني

في سياق حديث امرأة مطلقة عن كيفية التسجيل للمساعدة السكنية، علمت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بتأسيس برنامج “سكني” ووضعت الأهداف التالية لهذا البرنامج:

برامج الدعم لجميع فئات الإسكان المؤهلة.

تحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية فيما يتعلق بحقوق السكن.

لتسهيل توفير المسكن نقدم قيمة القروض العقارية لكل من يريد الحصول عليها.

وبدعم منه، وصل البرنامج إلى أكثر من 186 ألف أسرة، حيث ساعدهم وأمدهم بالمنازل وأماكن المعيشة.

يوفر للمستفيدين المؤهلين من هذا البرنامج سلسلة قروض تبلغ قيمتها حوالي 100000 من أنواع القروض العقارية المدعومة.

الرقم المخصص للتواصل مع دعم سكني

رقم سكني للمطلقات من أهم الخدمات التي يمكن للمرأة الاتصال بها في إطار برنامج دعم سكني ومن أهم المعلومات عن هذه الخدمة الهاتفية:

الرقم يمكن لجميع المستلمين استخدامه 199099، وهو رقم يمكن لجميع المطلقات الاتصال به للاستعلام عن الدعم وأهم شروطه أو كيفية التسجيل في سكني للمطلقات.

خدمة الدعم الفني عبر سكني للمطلقات

ومن أبرز خدمات الدعم التي تصل إلى جميع المستفيدين من البرنامج ما يلي: