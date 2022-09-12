نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن تمديد الزيارة العائلية بعد 360 يوم.. الجوازات توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الممكن تمديد الزيارة العائلية للمواطنين ولكن بشرط ألا تتجاوز المدة ستة أشهر أي ما يعادل قرابة مائة وثمانين يوماً،مع ذلك يُستثنى حاملو الجنسية السورية من هذا الشرط،بعد مرور الفترة المحددة البالغة مائة وثمانين يومًا، تنتهي صلاحية التأشيرة ويجب تجديدها قبل أسبوع واحد على الأقل من انتهاء صلاحيتها بالكامل، أو حتى بعد انتهاء صلاحيتها بالكامل لمدة أقصاها ثلاثة أيام، مع ذلك لا يمكن إطلاقاً تمديدها لأكثر من ستة أشهر، إلا سيخضع الشخص للقانون وغرامة تصل إلى أربعة عشر ألف ريال سعودي، قد يتصاعد الأمر ويصبح أكثر تعقيدًا حتى ذلك يصل إلى نقطة الترحيل النهائي من البلاد في حالة عدم الرد،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

ماهي أنواع تأشيرة الزيارة العائلية

1- تأشيرة دخول مرة واحدة.

هي تأشيرة تسمح للزائر بالبقاء في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثين يومًا، لكنها غير قابلة للتمديد أو حتى التجديد.

2- تأشيرة دخول متعدد.

هي تأشيرة تسمح بدخول الأراضي السعودية والإقامة فيها لمدة تسعين يومًا أي ثلاثة أشهر متصلة، قابلة للتمديد مرة أخرى لمدة تسعين يومًا أخرى، بحيث تكون مدة الزيارة الإجمالية مائة وثمانين يومًا، لكن لا يجوز تجديده إلا مرة واحدة وهذا حسب قوانين المملكة العربية السعودية الجديدة.

ماهى شروط تمديد الزيارة العائلية