هل يمكن تمديد الزيارة العائلية بعد 360 يوم.. الجوازات توضح

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عمر شويل - جدة من الممكن تمديد الزيارة العائلية للمواطنين ولكن بشرط ألا تتجاوز المدة ستة أشهر أي ما يعادل قرابة مائة وثمانين يوماً،مع ذلك يُستثنى حاملو الجنسية السورية من هذا الشرط،بعد مرور الفترة المحددة البالغة مائة وثمانين يومًا، تنتهي صلاحية التأشيرة ويجب تجديدها قبل أسبوع واحد على الأقل من انتهاء صلاحيتها بالكامل، أو حتى بعد انتهاء صلاحيتها بالكامل لمدة أقصاها ثلاثة أيام، مع ذلك لا يمكن إطلاقاً تمديدها لأكثر من ستة أشهر، إلا سيخضع الشخص للقانون وغرامة تصل إلى أربعة عشر ألف ريال سعودي، قد يتصاعد الأمر ويصبح أكثر تعقيدًا حتى ذلك يصل إلى نقطة الترحيل النهائي من البلاد في حالة عدم الرد،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.
ماهي أنواع تأشيرة الزيارة العائلية
1- تأشيرة دخول مرة واحدة.
هي تأشيرة تسمح للزائر بالبقاء في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثين يومًا، لكنها غير قابلة للتمديد أو حتى التجديد.
2- تأشيرة دخول متعدد.
هي تأشيرة تسمح بدخول الأراضي السعودية والإقامة فيها لمدة تسعين يومًا أي ثلاثة أشهر متصلة، قابلة للتمديد مرة أخرى لمدة تسعين يومًا أخرى، بحيث تكون مدة الزيارة الإجمالية مائة وثمانين يومًا، لكن لا يجوز تجديده إلا مرة واحدة وهذا حسب قوانين المملكة العربية السعودية الجديدة.
ماهى شروط تمديد الزيارة العائلية
- أن تأشيرة الزيارة التي سيتم تمديدها لا تزال سارية، لم يتبق سوى أسبوع على انتهاء صلاحيتها.
- ألا يكون الشخص الزائر قد وجهت إليه تهمة مخالفة مرورية.
- يجب أن يكون الزائر موجودًا على أراضي المملكة.
- يجب أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول.
- يتم تعبئة النموذج الإلكتروني من خلال موقع خدمة التأشيرة الإلكترونية الخاص بوزارة الخارجية السعودية، ثم يتم ختمه ومن ثم تصديقه إلكترونياً من الغرفة التجارية.
- يجب أن يكون الأشخاص المراد إصدار تأشيرة الزيارة من أقارب الوافد من الدرجة الأولى.
- يجب أن يكون الوافد الذي طلب تأشيرة زيارة عائلية تصريح عمل وليس إقامة مرافق.
- يجب على طالب تمديد الزيارة دفع رسوم وتكاليف تمديد تأشيرة الزيارة.
- يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة باللغة العربية، باستثناء الأسماء إذا كان الزائر قادمًا من دولة غير عربية، بشرط أن يكون الاسم المدخل مطابقًا للاسم الموجود في جواز السفر.
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