نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف و المستندات المطلوبة للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف، أصبحت الشروط المعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، من ضمن اهتمامات الكثير من موظفي المملكة، حيث عملت الوزارة على إجراء عدة تعديلات في النظام المعمول به في الضمان، فقد تضمنت التعديلات تحسينات عدة في نسبة الضمان، وكما تم إضافة شروط ومعايير جديدة للحصول على الدعم، ولهذا قد سعى الكثير من موظفي المملكة، وإن نظام الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه بشكل شهري للمستفيدين المتوافقين مع الشروط المعلنة من قبل الوزارة، إذ تعمل الوزارة على صرف هذه المبالغ من أموال الزكاة التي يتم جمعها من قبل المؤسسات والمزكّين، وهناك عدة شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات الموظفات و طريقة تسجيل المطلقة.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن جميع الشروط الواجب على الموظف التوافق معها للحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي، ووفقًا موقع الوزارة فإن شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف هي كالتالي:

يجب ألا يقل الدخل المحتسب وذلك للأسرة أو للمستقل عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المقرر. ثم يجب أن يستوفي كافة معايير امتلاك واستخدام الثروة. يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي من جنسية سعودية. يجب أن يكون المتقدم متواجد بشكل دائم في المملكة السعودية. ثم يجب التطابق مع جميع متطلبات وزارة الموارد والتي تتعلق المتعلقة بوضع المستفيد.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي

لإتمام عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي تقديم الأوراق المطلوبة والمحددة من قبل وزارة الموارد البشرية، وتتمثل كافة المستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي فما يلي:

إذا تم تقديم طلب المعاش نيابة عن الأسرة ففي هذه الحالة يجب تقديم جميع بيانات أفراد الأسرة لكل شخص. ثم ما يثبت الهوية في حال أن كان المتقدم غير سعودي. تقديم الإعاقة في حال أن كان المستفيد من ذوي الإعاقة.

شروط الضمان الاجتماعي لزوجة الموظف

وفقًا لما ود من قبل الوزارة فإنه يمكن أن تحصل المرأة المتزوجة من موظف على الدعم المقدم من قبل برنامج الضمان الاجتماعي، ولكن وفق شروط معينة، وهي:

يجب ألا تكون الزوجة قد هجرها زوجها ولا تعلم عنه أي شيء. ثم يجب أن يكون الزوج غائب أو مفقود بسبب السفر أو الغربة أو غيره من الأسباب. يجب أن تكون الأسرة غير معلقة أو معولة. ثم يجب ألا تكون الزوجة لشخص مسجل بأنه مدمن للمخدرات أو أي مواد مضرة.

من هي الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

تضمنت اللائحة التنفيذية للعام الجديد للضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة من البرنامج، وهي ما يمكن لها التقديم والحصول على الدعم في حال أن توافقت مع كافة الشروط المخصصة لكلًا منها، وتتمثل الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الأسطر التالية:

المواطنة الذي من بلغ سن الشيخوخة ويعتبر عاجز عن العمل. ثم المواطنين أبناء المرأة السعودية المطلقة والأرملة المتزوجة من غير السعودي. المواطنين مجهولي الأب أو الأبوين. ثم المواطنة اليتيمة مجهولة الأب أو الأبوين. المواطنين ممن هو من ذوي الإعاقة الذين لديهم البطاقة الخاصة بالتنقل. ثم المواطنة المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. المواطنة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعوديين. المواطنين الأيتام الذين لديهم بطاقة تنقل. ثم المواطنات الأرامل ذوات الأيتام الحاصلات على البطاقة الخاصة بالتنقل.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد الرسمي يمكن للمواطنين الحصول على كافة المعلومات المطلوبة، وكما يمكن التعرف على حلول مشكلة التسجيل وتقديم الاقتراحات من خلال هذا الرقم، حيث تم تخصيص فريق عمل للرد على المواطنين في حال طلب الخدمة، وجاء رقم الضمان الاجتماعي الموحد كالتالي: 8001222777، وكما يمكن الاتصال من أي جوال على هذا الرقم 0112915588، ومن ثم النقر على رقم ” 1 ” وإتباع باقي الخطوات التي ستتضح من خلال البرنامج.