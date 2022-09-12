نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1444 في السعودية وموعده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1444 في السعودية يبحث الكثير منم المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن موعد تسجل اختبار القدرة المعرفية عبر قياس وذلك بعد أن أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة بالإعلان عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية رسميا ويعد هذا الاختبار من أهم الاختبارات حيث يتم من خلاله التعرف علي إمكانيات الطلاب العقلية والقدارات المعرفية لكل من طلاب الجامعة وطلاب الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات.

اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية 1444

يعد اختبار القدرة المعرفية من أهم اختبارات التي تتم خلال المركز الوطني قياس وترجع أهمية اختبار القدرة المعرفية لانه يقوم علي تحديد أهداف وإمكانيات كل طالب المعرفية والعقلية كما يعمل علي ادارك الطال وتعاملاته الاجتماعية والعلاقات المختلفة وكيفية تعامل الفرد في المواقف الحياتية وكيفية تقديره للمواقف وتقيمه لها.

ما هو اختبار القدرات المعرفية

مين اللي يختبر اختبار القدرة المعرفية ؟

يختبر الاختبار عبر مركز قياس اختبار القدرة المعرفية العامة

كيفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

ادخل علي موقع اختبار القدرة المعرفية الموقع الرسمي للمركز الوطني قياس

ثم قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك كمستخدم.

سيطلب منك إدخال كلمة مرور عليك بإدخالها ثم الضغط علي كلمة تسجيل الدخول حتي يمكنك من التسجيل في اختبار

ثم الضغط علي كلمة تسجيل الدخول حتي يمكنك من التسجيل في اختبار عليك بكتابة رقم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها أو مقيم بها

كل ما عليك هو الإطلاع علي شروط المركز الوطني قياس ثم علي بالموافقة عليها حتي تتمكن بالانتقال إلي الصفحة الجديدة

اضغط علي التالي ثم اختر تحديد المراكز

اختر اليوم المراد اختبار القدرات المعرفية به حتي تتمكن من تحديد مواعيد اختبار قياس القدرة

قم بمراجعة جميع بياناتك والمعلومات الخاصة بك

اختر رمز تقديم طلب الاختبار من أجل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

عليك باختيار سداد رسوم الاختبار حتي يتم تأكيد حجز موعد اختبار

كم نسبة النجاح في اختبار القدرة المعرفية ؟

من المتوقع بعد القيام في اختبارات القدرات المعرفية إن تسأل عن نسبة النجاح في اختبار القدرات وتعتبر النسبة المتوقعة هي 50 حتي يستطيع الطالب اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

موعد اختبارات القدرة المعرفية خلال ساعات يفتح نماذج اختبار الخاص قياس القدرة المعرفية و تعتبر مدة اختبار تتراوح بين ثلاث ساعات و أربع ساعات وهناك مده راحة بين الدخول إلي مقر التسجيل في اختبار القدرات وبدء الاختبار ومده الاختبار ذاته ساعتين فقط مقسم بين الكمي و اللفظي علي الأسئلة جميعها.

مواعيد اختبار القدرة للجامعيين ورقي و التقديم علي نماذج أداء الجامعيين من هيئة تقويم التعليم والتدريب للقياس الاختبارات القدرات المعرفية العامة المحوسب