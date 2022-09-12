كيف طريقة التسجيل في فرجت للمديون؟ بعد إصدار الشروط الجديدة الآن 1444

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عمر شويل - جدة كيف طريقة التسجيل في فرجت للمديون؟ تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين السعودين والمقيمين بها ومن اهم وضمن هذه الخدمات خدمة فرجت للمديون، حيث تعمل هذه الخدمة علي مساعدة المواطنين الذين عليهم ديون للأصحاب المال والأشخاص الذين ذو تعثر مالي، لتقوم بتحسين المستوي المعيشي للمواطنين والمقيمين بالمملكة والهدف الرئيسي من هذه الخدمة هي مساعدة ألأشخاص المحكوم عليهم في قضايا مالية ليتم تخلصيهم منها وسداد الديون والقروض وتوفير الأمن للمواطنين والنهوض بالمملكة.

كيف طريقة التسجيل في فرجت للمديون

تعتبر خدمة فرجت للمديون في منصة احسان من أفضل الخدمات الإنسانية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة لتسديد الديون الخاص بهم سواء شركات أو مؤسسات أو قروض آو أصحاب المال حيث يتم التسجيل في خدمة فرجت للمديون من خلال اتباع الخطوات التالية:



الذهاب إلى منصة ابشر في بداية الأمر وذلك من خلال النقر علي هذا الرابط absher.sa.

في بداية الأمر وذلك من خلال النقر علي هذا الرابط الدخول علي الموقع بعد النقر علي الرابط ليتم القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

لنقوم بالضغط علي كلمة ابشر أفراد بعدها كتابة جميع البيانات المطلوبة بكل دقة.

أفراد بعدها كتابة جميع البيانات المطلوبة بكل دقة. اختيار خدمة فرجت من الخدمات المعروضة في القائمة.

من الخدمات المعروضة في القائمة. تسجيل جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

بعدها يتم الضغط علي كلمة تقديم.

شروط التسجيل في فرجت للمديون

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يقوموا بالتسجيل في خدمة فرجت حيث تكون هذه الشروط كما يلي:

إذا كان الشخص مسجون لا يتم حصوله علي أي مساعدة مالية من أي جهة لمدة خمس سنوات متتالية.

الشخص المديون يلزم توافر حساب خاص به علي منصة ابشر.

يجب أن يكون الشخص مسجون بسبب عدم استطاعة لتسديد الدين.

يشترط علي الشخص المديون أن يكون من الغارمين المسجونين الذين لا يستطيعون تسديد ديونهم.

يلزم علي الأشخاص المديونة بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تفيد صحة الحالة المادية الخاصة به.

رقم اتصال فرجت

قامت وزارة الداخلية السعودية بالاتفاق مع قطاع السجون بإتاحة رقم هاتف موحد يتم من خلال تقديم الشكاوى والاقتراحات والاستفسار عن الحالات المحكوم عليهم بسبب عدم سداد الديون، حيث بلغ عدد الأشخاص المستنفدين من خدمة فرجت للمديون حوالي 870 مسجون بمختلف أنواع القضايا القضائية والمالية، ويتم التواصل من خلال الرقم الموحد 092000599.

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