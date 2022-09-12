نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 للأجهزة الكهربائية مهرجان التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 للأجهزة الكهربائية تُعلن عنها الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية الكبيرة أو الصغيرة، لجذب العملاء من كل مكان، لذا يبحث الجميع عن موعد عروضات اليوم الوطني 92 في السعودية ويشارك متجر اكسترا في العروض بتقديم خصومات مميزة على أنواع مختلفة من الأجهزة من بينها عروض على المكيفات وعروض على أجهزة المنزل مثل الثلاجات والغسالات وغسالات الأطباق، لهذا سنتعرف على أبرز عروض اكسترا اليوم الوطني في السعودية.

عروض اليوم الوطني 92 للأجهزة الكهربائية

لا يقدم متجر اكسترا عروض اليوم الوطني 92 للأجهزة الكهربائية فقط بل إنه يقدم العديد من التخفيضات على مدار العام لتغطية احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية ومن أبرز العروض المقدمة في الوقت الراهن وخلال شهر سبتمبر ما يلي:

عروض الثلاجات اليوم الوطني اكسترا

بعد معرفة أبرز عروض اليوم الوطني 92 طيران يمكن الاطلاع على عروض الثلاجات أيضًا في اكسترا السعودية تبدأ بثلاجة كلاس برو من أنواع الثلاجات إنفيرتر إنوكس باللون الأسود سعرها في العروض الجديدة 3299 ريال سعودي، ومتاح ثلاجة سامسونج 10.6 قدم باللون الأبيض بسعر 2499 ريال سعودي، كما يمكن شراء ثلاجة هاير باب جانب باب بسعر 3399 ريال سعودي وهي بحجم 504 لتر.

بينما عند شراء ثلاجة إل جي 18 قدم كمبريسور يمكن الحصول عليها بعد الخصم بسعر 3999 ريال سعودي شامل للضريبة المضافة، أما عن سعر كلاس برو ثلاجة 12 قدم مانع التجمد متوفرة باللون الأبيض بسعر 1899 ريال سعودي، أو شراء ثلاجة دايو ثلاجة باللون الأسود بسعر 1099 ريال سعودي وذلك في عروض اليوم الوطني 92.

عروض غسالات الصحون في اكسترا

متوفر أنواع عديدة من غسالات الصحون في اكسترا من بينها غسالة ميديا بسبع برامج متوفرة باللون الأبيض بسعر 1349 ريال سعودي بينما عند شرائها باللون الفضي سيكون السعر 1429 ريال سعودي، أما غسالة توشيبا 14 مكان تخزين وتعمل بستة برامج متوفرة باللون الفضي في اكسترا بسعر 1799 ريال سعودي، كما أن هناك غسالة ميديا ثماني برامج بسعر 2799 ريال سعودي، ومتاح شراء إل جي غسالة صحون تسع برامج بسعر 2999 ريال سعودي باللون الفضي شاملة لقيمة الضريبة المضافة في السعودية.