نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب في منصة ريف الإلكترونية والتسجيل للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (برنامج الدعم الريفي)، خدمة التسجيل وتقديم البيانات للحصول على الدعم المادي، بهدف المساهمة في تنمية الأنشطة الزراعية في مختلف القطاعات المستهدفة من البرنامج لتطوير المحاصيل الزراعية والعمل على زيادة معدل الإنتاج، ودعم صغار المزارعين والأسر الريفية وفق عدد من الشروط والمتطلبات يوضحها البرنامج لمن يرغب في التسجيل في الدعم الريفي. شروط ومتطلبات برنامج الدعم الريفي أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم لديه بطاقة تنقل سواء ذكر أم أنثى.

يشترط على المتقدم أن يكون مزارع أو لديه مهنة من المهن الزراعية المحددة في البرنامج ويباشر العمل بها بنفسه.

يشترط في سكن المتقدم أن يكون بالمنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يكون المتقدم يعمل بإحدى الوظائف في القطاع لعام أو القطاع الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عام.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يتجاوز ستة آلاف ريال سعودي.

ألا يكون إجمالي المبالغ التي يدعم بها المتقدم لا تتجاوز مبلغ 54 ألف ريال سعودي في السنة.

ألا يتجاوز مجموع برامج الدعم المباشر التي يستفيد بها المتقدم عن ثلاثة برامج فقط.

تقديم إثبات أهلية لمزاولة المهنة.

أن يكون لدي المتقدم حساب بنكي نشط باسم المتقدم ويكون مسجل به من خلال المنصة الإلكترونية.

استكمال كافة البيانات الشخصية والفنية المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل.

القيام برفع طلب الدعم والتقديم في حالة استيفاء كافة الشروط. آلية تقديم طلب في منصة ريف الإلكترونية في خطوات أن يقوم المتقدم بإنشاء حساب شخصي عبر برنامج ريف الإلكتروني.

ملأ كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الحساب.

تسجيل الدخول في البرنامج الريفي، ومن ثم القيام بتقديم طلب الدعم.

الموافقة على كافة الإقرارات والتعهدات الموضحة.

تأكيد تقديم الطلب من خلال الإشعار الذي يصلك خلال دقائق من استكمال الخطوات.

ومن ثم يتم دراسة طلب المتقدم وإشعاره بنتيجة الطلب. كم هي الفترة التي يستمر فيها الطلب بعد التقديم في برنامج ريف يستغرق تقديم الطلب في القطاعات الزراعية 60 يوم عمل، وخلال هذه الفترة تظل حالة الطلب طوال هذه المدة (تحت الدراسة)، إلى أن يتم دراسة الطلب ومن ثم إشعار المتقدم.

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