نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي1444 تسجيل دخول ولى الأمر والطالب والمعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي عبارة عن نظام إلكتروني لإدارة التعلم يتضمن العديد من عمليات التعلم عبر الإنترنت التي تدعم عملية التدريس والتعلم وتفي بالأهداف التعليمية للبرامج والدورات، وتستعد المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم السعودية لاستقبال عام دراسي جديد مليء بالتحديات والآمال في مستقبل أفضل، لضمان تعليم عالي الجودة ومتقدم وتبذل وزارة التعليم السعودية قصارى جهدها لتوفير جميع الموارد اللازمة نتيجة لذلك، تدعم الوزارة بقوة استخدام التكنولوجيا المعاصرة في جميع مجالات الحياة وخاصة التعليم، ونتيجة لذلك أنشأت الوزارة عدة مواقع إلكترونية ومنصات تعليمية بالتنسيق مع السلطات الملكية ذات الصلة من أجل خدمة الاهتمامات التربوية.

منصتي التعليمية 1444

مدرستي هي إحدى منصات التعلم الإلكترونية المهمة التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في محاولة لتحسين الفعالية التعليمية، ويتم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المهمة للطلاب بما في ذلك إصدار نتائج الاختبارات وتوزيع المتطلبات والملاحظات في العمل والامتحانات.

رابط التسجيل في منصة مدرستي 1444.

يمكن لجميع المستويات التعليمية وأولياء أمورهم الاتصال بمنصة مدرستي1444، والتي تقدم العديد من الخدمات لكل من الطالب وولي الأمر، بما في ذلك المراقبة الدورية للطالب وفقًا لمصدر رسمي بالإضافة إلى ذلك، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التي تعود بالفائدة على الطلاب والمؤسسات التعليمية ككل خلال العام الدراسي، وضحت منصتي التعليمية طريقة الربط الإلكتروني من خلال تحديد الخطوات اللاحقة.

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي انقر فوق الاتصال.

بعد ذلك،انقر فوق الطالب أو المعلم أو أحد الوالدين.

أدخل البيانات اللازمة هنا.

إرسال جميع الأوراق والمستندات إلى مواقعهم الخاصة.

تحقق من المعلومات والبيانات التي تم جمعها

بعد ذلك، انقر فوق “تسجيل” وستتلقى رسالة تؤكد نجاح العملية. بعد ذلك ، افتح حسابك في مدرستي للوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات.

أهم ميزات منصة مدرستي التعليمية