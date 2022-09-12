نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفير كافه ما يحتاج اليه المتقدمين للحصول علي الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لذويالدخل المنخفض والمحدود في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل علي اعانة المواطن بكل الطرق لكي يتمكن من عيش حياة كريمة مستقرة،ومنها رقم موحد للتواصل مع خدمة عملاء الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٤، وفي نفس السياق نستعرض اهم الخطوات لتسجيل الدخول للاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية قد وضعت رقم الضمان المطور الموحد من اجل التواصل مع خدمة العملاء للاستعلام عن قيمة معاش الضمانالاجتماعي المطور، بجانب الي جانب الاستعلام عن موعد الصرف، بعدما اكدت الوزارة علي توحيده علي ان يكون في يوم ١ من كل شهر ميلادي، اما عن طرق التواصل فما عليك سوي الاتصال علي الرقم 19911 في حال وجود شكوي او في حال توقف عملية الصرف بشكل شهري.

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان المطور

وبعد الاطلاع علي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهي أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومقيم بصورةدائما في المملكة،‏ علي أن يكون السن يتراوح ما بين 35 عاما و65 عاما، ‏ومع التاكيد علي امتلاك حساب بنكي يمكن ايداع الدفعات عليه، ألا يكون المتقدم يعيش في أحدي دور الإيواء والرعاية التابعة للدولة، يمكنالاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الخطوات الاتية:

نبدأ بالولوج مباشرة إلي رابط منصة الضمان الاجتماعي .

تاكد من الانتقال مباشرة بنجاح ثم يتم القيام بالبدء في التعرف على الشروط .

وفي هذه الحالة قم بأدخال المعلومات المطلوبة للتسجيل .

واخيرا وليس اخرا تاكد ثم تحري الدقة بالبيانات .

أخيرا يتم إرسال الطلب إلى اللجنة المختصة لمراجعته .

ويجب العلم انه لابد أن يكون المتقدم مستوفيا لجميع شروط الاهلية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وأن يكون الرقم المسجل بنظام الضمان المطور، هو نفس الرقم الذي تم تسجيله في حساب المستفيد عبر منصة أبشر الإلكترونية، ‏لكي يتم الحصول على المعلومات بشكل ناجح للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.