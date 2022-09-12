ما هو التمويل العقاري بنك الرياض؟ وتفاصيل برنامج التمويل السكني المدعوم

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عمر شويل - جدة في المملكة العربية السعودية يقدم الكثير من البنوك والمصارف المالية تمويلات متنوعة للمواطنين، فإذا أردت شراء عقار وتريد البحث عن ما هو التمويل العقاري بنك الرياض؟ وما يقدمه من حلول تمويلية التي منها برنامج التمويل السكني المدعوم، حيث يقدم تمويل عقاري وتختار ما تود شراءه من منتجات (فيلا- شقة- أرض- عمارة)، وكذلك حالته هل مكتمل البناء أم غير مكتمل، ثم تقوم بتقديم الطلب أون لاين عبر موقع بنك الرياض.

ما هو التمويل العقاري بنك الرياض؟

يُعد تمويل بنك الرياض من الحلول التمويلية التي يقدمها البنك وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويعتمد فيها على مبدأ المرابحة أو الإجارة من أجل اختيار العميل العقار المناسب له، حيث يتوفر أكثر من حلول منها شراء منتج وحدات تحت الإنشاء، أو شراء المديونية العقارية، أو عقار مكتمل البناء، وهناك حلول بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وأيضا برنامج ملاك العقار الذي يمنحك السيولة المالية مقابل التنازل عن العقار للبنك ثم إعادة عن طريق سداد أقساط شهرية.

كيف يتم حساب التمويل العقاري المدعوم؟

مع برنامج التمويل السكني المدعوم لملاك العقار ولديك عقار تريد إكماله أو ترميه، وكنت ممن ينطبق عليهم استحقاق الدعم السكني، فهذا البرنامج يقدم لكم السيولة الكافية مع رهن العقار والذي يتميز هذا البرنامج بما يلي:

التمويل مقابل رهن العقار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمنح العملاء خطط سداد مرنة.

مع هامش ربح تنافسي.

إمكانية صرف مبلغ التمويل العقاري قبل إيداع الراتب.

شروط التمويل السكني المدعوم لملاك العقار

خُصص التمويل السكني المدعوم بنك الرياض للسعوديين فقط.

لابد أن يكون العميل ضمن المتقدم وفي قائمة صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان السعودية.

يشترط أن يكون العقار مكتمل.

ودخل المتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

متاح التقديم للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص المعتمد ببنك الرياض.

يمك إضافة الدعم كبدل إضافي يمنح زيادة في مبلغ التمويل العقاري.

تستطيع الحصول على قسط مرن.

قرض التمويل العقاري بنك الرياض

يتم تقديم طلب تمويل سكني مدعوم لملاك العقار بالدخول على موقع بنك الرياض، والذي يتطلب لتقديم الطلب:

الذهاب إلى أحد فروع بنك الرياض.

مع إحضار تعريف بالراتب به تاريخ بدء العمل.

وتفاصيل كشف حساب مصرفي.

مع إحضار البطاقة العائلية.

وصورة من رخصة البناء، وصك العقار.

يمنحك بنك الرياض لبرنامج التمويل المدعوم مدة سداد تصل إلى 20 سنة، والإعفاء منه حال الوفاة أو العجز الكلي.