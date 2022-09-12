نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 500 الف ريال سعودي للمواطن والمقيم براتب 3000 ريال فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الأفراد من وقت لآخر إلى دعم مالي من أجل تلبية متطلبات الحياة سواء كانت روتينيه أو ضروريه، أو حتى لتحسين مستوى معيشتهم في حال احتجت لمال من أجل شراء سيارة أو منزل ستجد أن مصرف الإنماء يمدك بالتمويل في هذه القطاعات لتحصل على ما تريد من خلال التعامل مع البنك فقط وبكل سهولة، فمن أهم برامج التمويل الفردي التي تميز تمويل مصرف الإنماء هو برنامج التمويل التعليمي أو برنامج التقسيط التعليمي الذي يبني عملية دفع أقساط المدرسة لأفراد عائلتك، فهنا قد نستعرض في هذا المقال أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل، بالإضافة إلى مزايا التمويل من مصرف الإنماء.

تمويل شخصي يصل الي 500 الف ريال سعودي من بنك الإنماء

التمويل متاح للمواطنين والمقيمين.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة والمقيمين 21 سنة.

يمكن أيضًا للمتقاعدين حتى سن 75 عامًا.

أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 3،000 ريال سعودي.

تعهد بدفع الرسوم الإدارية بنسبة 1٪ من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال.

شروط تمويل مصرف الإنماء لسداد الدين العقاري

يجب عليك فتح حساب في مصرف الإنماء.

يجب فتح حساب لدى مصرف الإنماء.

تقديم تعريف الراتب يوضح مدة العمل.

تقديم نموذج عدم ممانعة لتحويل الديون من جهة التمويل.

لابد من أن يزيد عمر العقار عن 30 عامًا.

يجب أن يكون العقار داخل المنطقة الحضرية.

إحضار سند ملكية وتصريح بناء للعقار.

لا يشترط تحويل الراتب للحصول على التمويل.

يجب ألا يزيد القرض عن 10 مليون ريال للعميل.

متطلبات الحصول على تمويل السيارات

الحد الأقصى للتمويل 2 مليون ريال.

ليس مشترط توافر مصدر السيارة طالما تم اعتمادها لدي بنك الإنماء.

لا يوجد راعي مطلوب.

لابد من تحديد نوع السيارة ومصدر الشراء.

يجب الحصول على الحد الإجمالي.

للحصول على الحد الشامل، يجب فتح حساب في البنك وتقديم بيان راتب معتمد من صاحب العمل

مدة الخدمة وأخيراً تحويل الراتب.

إحضار صورة البطاقة الجمركية.

تعهد بدفع الرسوم الإدارية بنسبة 1٪ من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال.

شروط تمويل تقسيط التعليم

يمكن للعملاء ضمان حصول أطفالهم على الخدمات التعليمية دون تكبد نفقات، حيث يقوم البنك بالدفع على أقساط شهرية بدون رسوم إدارية أو هامش ربح، فأهم متطلبات الحصول على التمويل هي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية.

تقديم خطاب قبول من المؤسسة التعليمية.

يجب أن لا يقل عمر الطالب السعودي عن 18 سنة والمقيم 21 سنة.

أن يكون الطالب مسجل في المؤسسات التعليمية المعتمدة لدي بنك الإنماء.

تحويل راتب رب الأسرة إلى البنك.

لا يشترط وجود مرحلة تعليمية محددة.

الورثة غير ملزمين بدفع المستحقات في حالة وفاة العميل.

أن لا تقل فترة سداد عن عام ولا تزيد عن ستون شهرًا.

مزايا التمويل من مصرف الإنماء

الحد الأقصى للتمويل الشخصي 7 مليون، بينما العقاري 10 مليون.

تخضع جميع برامج التمويل لأحكام الشريعة الإسلامية.

أيضا الموافقة الفورية على غالبية برامج التمويل.

فترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا.

وكذلك إمكانية السداد المبكر.

التمويل التعليمي بدون هامش ربح وبدون رسوم.

طرق التقديم على تمويل مصرف الإنماء

يمكن التواصل من خلال موقع مصرف الإنماء، أو عبر الاتصال بخدمة عملاء البنك على الرقم 800128008، وأيضاً عن طريق زيارة أقرب فرع لمصرف الإنماء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.