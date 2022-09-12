نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد للاستفادة من الدعم الشهري 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتربع منصة إحسان الخيرية على قائمة أشهر وأبرز منصات العمل الخيري داخل المملكة العربية السعودية، حيث تسعى دائما إلى الإلمام بكافة الجهات المستحقة من خلال التواصل الدائم مع الجمعيات الخيرية لحصر كافة بيانات المواطنين المستحقين للدعم داخل المملكة العربية السعودية، ويجدر بالإشارة إلى أنه يمكن التسجيل في منصة إحسان كشخص مستفيد من الخدمات وكشخص متبرع محب لعمل الخير، تأتي تلك الخدمات في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى دعم أبنائها والوقوف بجانبهم ومساندتهم، ففي ذلك المقال نوضح لكم أهداف منصة احسان وطريقة التسجيل فيها للاستفادة من الدعم.
أهداف منصة إحسان الخيرية
تسعى منصة إحسان الخيرية إلى تحقيق عده أهداف، وتتمثل تلك الأهداف في تحقيق النقاط التالية:
- تعزيز قيم ومبادئ العمل الخيري الإنساني لدى الفرد والمجتمع.
- رفع نسبة الشفافية و الثقة والدعم للعمل الخيري والتنموي للمجتمع.
- تفعيل واجبات المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمجتمعات.
- تعزيز شؤون القطاع الخيري غير الربحي والتنموي داخل المملكة العربية السعودية.
التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد
تتيح منصة إحسان الإلكترونية إمكانية التسجيل بها كشخص مستفيد من الخدمات الخيرية وأيضًا كشخص متبرع، وهناك عدة شروط يجب توافرها في الجهات التي يتم تسجيلها كمستفيد حتى يتثنى لهم الاستفادة من التبرعات والدعم ومساهمات محبي العمل الخيري، ومن أبرز تلك الشروط تقديم ما يثبت استحقاق الشخص للتبرع وذلك من خلال الأوراق الرسمية الصادرة من مكاتب التنمية الاجتماعية التابعة للمنطقة التي ينتمي إليها المواطن، ومن ثم يبدأ التسجيل الإلكتروني على المنصة.
خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية كشخص مستفيد
- يتم فتح المنصة الإلكترونية إحسان.
- يتم اختيار تسجيل جديد، ثم النقر على مستخدم جديد
- إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة مثل اسم المستخدم ورقم المرور ورقم الهاتف الجوال ورقم الهوية الوطنية ومحل الإقامة.
- كتابة البريد الإلكتروني ويشترط أن يكون فعال.
- إدخال كود التحقق من كلآ من البريد الإلكتروني والهاتف الجوال لتفعيل خاصية الرسائل النصية القصيرة والإلكترونية.
- إدخال رقم حساب شخصي حتى يتم تحويل مبلغ الدعم المقدم من الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال.
- إرفاق كافة المستندات الرسمية المطلوبة لإثبات الأهلية والاستحقاق.
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