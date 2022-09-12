نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارع قبل انتهاء العرض.. استبدل الآن جوالك القديم بجوال galaxy z fold 4 من مكتبة جرير طبقاً لهذه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كُنت من الراغبين في الحصول على إحدى هواتف شركة سامسونج الكورية، فإنه يمكنك استبدل جوالك القديم بجوال galaxy z fold 4 من مكتبة جرير طبقا لبعض الشروط، وذلك قبل انتهاء شهر سبتمبر الجاري، فيما تصل قيمة الخصم على الاستبدال إلى 3500 ريال سعودي على حسب جودة الهاتف القيديم ومواصفاته.

شروط استبدل الجوال القديم بجوال galaxy z fold 4 من مكتبة جرير

وحدّدت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، شروط استبدل الجوال القديم بجوال galaxy z fold 4 من شركة سامسونج، وهي على النحو التالي:

العرض متاح على هاتفي Samsung Z fold 4 وFlip 4 Samsung بسعر مخفّض، ولا بُد من أن يكون الجهاز القديم بحالة جيدة، وخالٍ من الخدوش والكسور والإنحناءات .

بمجرد فحص الجهاز داخل جرير وقبوله، يُمكن للعميل إكمال طلب الاستبدال، ويُسمح لكل عميل باستبدال حتى 3 هواتف ذكية خلال فترة العرض، لا يُشترط أن يكون الهاتف الذكي القديم المراد استبداله قد تم شراؤه من مكتبة جرير، ولا يُشترط وجود الشاحن والكابل عند استبدال الأجهزة.

بمجرد استبدال الهاتف الذكي وإتمام المعاملة، لا يُسمح بإرجاع الهاتف القديم، ولا يُمكن استرداد قيمة الهاتف الذكي المستبدل نقدًا ولا يُسمح باسترجاع الهاتف الذكي حتى لو كان في حالة جديدة.

يجب التأكد من عمل نسخة احتياطية للملفات وحذفها من الجهاز، تخلي مكتبة جرير مسؤوليتها من أي تبعات مترتبة عن عدم حذف البيانات، وملكية الجهاز تنتقل لمكتبة جرير بموجب إتمام عملية الاستبدال ولا يمكن إعادته للعميل.

تسمح الخدمة باستبدال حتى ثلاث أجهزة قديمة للحصول على جهاز جديد على أن يكون الجهاز الجديد أعلى أو مساوي لقيمة قسيمة الاستبدال، ويجب استخدام قسيمة الاستبدال في نفس يوم إصدارها وفي نفس الفرع الذي أصدرها، ويمكن للعميل الإلغاء قبل إتمام عملية الاستبدال.

وفي حالة وجود عيب في الهاتف الذكي الجديد تُطبق سياسة الاسترجاع المتبعة لدى جرير، ويخضع العرض لتقدير مكتبة جرير التي يحق لها رفض الجهاز في حال عدم مطابقته للشروط.

لا تقبل جرير وجود حساب شخصي في الجهاز القديم، أو وجود رمز سري أو قفل رقمي في الجهاز، أو عدم إغلاق خاصية العثور على الجهاز لأجهزة أبل، لمعرفة كيفية إغلاق خاصية العثور على أجهزة أبل يرجى زيارة الصفحة، أو عدم وضوح الرقم التسلسلي أو رقم IMEI، ولا بد من الحصول على بيانات العميل مثل الإيميل والاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية / الإقامة والتواقيع المطلوبة.

مواصفات جوال Samsung Galaxy Z Fold 4

وأعلنت شركة سامسونج مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 ومن أبرزها: