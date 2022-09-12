نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم المحتاجين للحصول على مساعدة من منصة إحسان الخيرية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل بمنصة إحسان الخيرية ومتطلبات الحصول على مساعداتها، إحسان هي منصة خيرية وأحد الجمعيات الخيرية التي أنشأتها حكومة المملكة العربية السعودية والغرض منها جمع التبرعات من المواطنين والعديد من المنظمات، وإن المساعدة التي تجمعها وتوزعها على المحتاجين تمكنهم من مساعدة أنفسهم، وهي أهم منصة إلكترونية تقدم الدعم المالي لمن يستحقه ويزداد عمله الخيري خاصة في شهر رمضان المبارك، لأن هذه المنصة تهدف إلى توسيع وتطوير قطاع العمل الخيري في المملكة العربية السعودية تعزيز دور القائد في العمل الخيري بعناية كبيرة لدعم جميع المجموعات.

كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية

لإكمال التسجيل على المنصة، تم تطوير مجموعة من الخطوات التي يجب على كل عضو في المجتمع اتباعها هذه الخطوات هي كما يلي:

أولاً يعمل المستخدم على الاتصال بمنصة إحسان باستخدام الرابط الرسمي للمنصة.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون للمواطن حساب شخصي على المنصة.

بالإضافة إلى ذلك يُطلب من مقدم الطلب إدخال اسمه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه وكلها يجب أن تكون دقيقة.

يتلقى المستلم رمز التحقق والذي يجب إدخاله في المكان المحدد.

بالإضافة إلى ذلك يجب على المواطن تفعيل حسابه قبل النقر على “تسجيل”.

معايير التأهل للحصول على مساعدة مؤسسة إحسان

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يجب دمجها في نظام الضمان الاجتماعي المطور في المجال. يمكنك استخدام البريد الإلكتروني للتسجيل في منصة إحسان الخيرية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للمتلقي أن يطلب أكثر من 100،000 ريال سعودي من “إحسان”. تقديم دليل على أن المواطن لم يتلق أي أحكام قضائية أو تنفيذية تنتهك حقوقه باختصار.

كيفية الاتصال بمنصة إحسان الخيرية:

يمكنك الآن التواصل مع منصة الحسن الخيرية في المملكة العربية السعودية بعدة طرق منها:

يمكن التواصل مع إحسان للمواطنين السعوديين على الرقم 8001247000 لأي طلبات معلومات. من خلال موقع الإنترنت الخاص بالمنصة يمكن للمرء أيضًا التواصل معها إلكترونيًا. تمويل نقدي “إسلامي” بدون ضمان وبدون تحويل راتب بأبسط شروط وأطول مدة سداد.

أهداف المنصة الخيرية