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عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر لحساب المواطن في حسابات المواطنين ، وذلك عن طريق المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني ، وقد صرح المتحدث الرسمي أنه بالفعل بدأ قبل قليل إيداع دفعة الدعم علي حساب المواطن المخصص للشهر الجديد من العام الحالي ، وبرنامج حساب المواطن موجه لحماية الأسر السعودية من الآثار الاقتصادية المباشرة والغير مباشرة للإصلاح الاقتصادي ، ورفع العبء الإضافي عن كاهل المواطن في بعض فئات المجتمع ، ويعمل البرنامج من خلال إعادة توزيع وتوجيه المنافع الحكومية للفئات المجتمعية المستحقة للدعم النقدي المباشر ، ويقدم البرنامج إمكانية تقديم المواطن الاعتراض على المدفوعات بعد مرور أيام من تاريخ إيداع الدفعة ويتعامل مع الاعتراضات بكل سرعة ويتم تدارك التعديلات ، ويستطيع متلقي الدعم التعرف علي طريقة تحديث بيانات حساب المواطن من خلال موقعنا ثقفني.

إيداع دفعة الدعم علي حساب المواطن

وتداول مؤخراً أن برنامج دعم حساب المواطن بصدد أن يودع 1.9 مليار ريال لمستفيدي شهر سبتمبر ، وبناء عليه يكون المستفيدين تحصلوا على الدعم إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن 103 مليار ريال ، ولابد من توافر شروط الأهلية لتلقي الدعم في حساب المواطن كالآتي :

أن يكون المستفيد الرئيسي من الدعم سعودي الجنسية. لابد من إقامة متلقي الدعم بالمملكة بصورة دائمة. توكيد كافة البيانات الموجودة بنموذج الإفصاح من جميع الجهات المختصة وذات العلاقة ببرنامج الدعم.

ويتيح برنامج حساب المواطن الاعتراض على المدفوعات ،ويقصد بالأهلية : تلك المعايير والاشتراطات اللازم توفرها لدي المتقدم ليكون مؤهلاً للاستفادة من البرنامج ، وشهريا يتم صرف دعم حساب المواطن دفعات للمستحقين.

أهداف ومبادئ برنامج حساب المواطن

تخفيف الأثر الواقع علي أصحاب الدخول المحدودة من جراء الإصلاحات الاقتصادية.

زيادة معدلات الكفاءة للدعم الحكومي وتطوير منظومة الدعم والتوزيع العادل علي المستحقين.

الحث علي ترشيد الاستهلاك في مصادر الطاقة والماء.

توفير اكبر قدر من الحماية لأصحاب الدخل الأدنى.

تقديم الدعم في صورة نقدية وفق التزام المواطن بمعدلات الاستهلاك.

مراعاة عامل حجم الأسرة في معدلات الدعم.

أن يسبق الدعم أن أجراء هيكلي يمس وضع المواطن الاقتصادي.

ويمكن التعرف علي المزيد عن برنامج الدعم وأهدافه من خلال الموقع الخاص بحساب المواطن.

إيداع دفعة حساب المواطن لشهر نوفمبر 2021

أعلن اليوم الأربعاء 10-11-2021 م عن إيداع الدفعة 48 من الدعم علي حساب المواطن بالبيانات التالية :

قيمة الدفعة الـ 48 لشهر نوفمبر 2021 هي 1.9 ألف مليون.

عدد المستفيدين المكتملة طلباتهم 10.5 مليون مستفيد وتابع.

قيمة التعويضات للدفعة 47 هي 19 مليون.

القيمة الإجمالية للدعم حتي الآن 107 ألف مليون.

مجمل قيم الأثر الرجعي أو التعويضات 892 بالمليار.

إيداع دفعة الدعم لشهر ديسمبر 2021

أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال لدعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

بلغ عدد المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

مجموع التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 29 مليون.

وإجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته فاق الـ 109 بالمليار.

مجمل التعويضات 921 مليـون.

77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1060.

إحصائية حساب المواطن لعام 2021 م

أهم إنجازات البرنامج لعام 2021 م :

قدم البرنامج مجمل 5.5 مليون خدمة.

تعامل البرنامج مع 366 شكوي من خلال خدمة صوتك مسموع.

تلقي مركز الاتصال في برنامج حساب المواطن 1.6 مليون مكالمة.

دعم حساب المواطن 15 ألف طلب تقني.

تلقي حساب المواطن علي منصة تويتر 627 ألف طلب وتفاعل معهم.

ما مجموعه 2.7 مليون طلب أهلية واستحقاق.

تم التحقق من 250 ألف مستند.

إيداع الدعم للدفعة الـ 50 لشهر يناير 2022

بدا فجر اليوم الاثنين 10 يناير 2022 صرف حساب المواطن دفعة رقم 50 من استحقاق حساب المواطن لشهر يناير علي حسابات المواطنين المكتملة طلباتهم :

كان برنامج حساب المواطن أعلن منذ أيام عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بحسابات المستفيدين و موعد صرف حساب المواطن.

الدفعة الحالية هي الـ 50 وتخص الدعم لشهر يناير 2022 م.

كل المنصرف حتي شهر 12 – 2021 م يعادل 109 ألف مليون.

أعلن برنامج حساب المواطن مجمل التعويضات كان 921 مليون.

الدفعة الحالية تأتي مصحوبة بتعويضات الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021 م.

إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 51 شهر فبراير 2022

أعلن برنامج حساب المواطن الخميس 10 فبراير بداية نزول الدعم للمستحقين عن شهر فبراير منذ ساعات :

نشر الحساب الرسمي علي تويتر صباح الخميس 10 فبراير بداية نزول دعم حساب المواطن.

والإيداع مستمر علي حسابات المستفيدين حتي انتهاء يوم الخميس 10 – 2 – 2022م.

يتم صرف المستحقات للمستفيدين والتابعين المكتملة طلباتهم والمستوفين للشروط.

يتم صرف التعويضات عن الدفعة السابقة 50 يناير 2022 م ، مع الدفعة الحالية 51 فبراير 2022م.

أي من المواطنين المستفيدين غير متوافق شروط استحقاقه يتوقف الصرف له.

إيداع دعم مارس 2022 موافق شعبان 1443 هـ

تم إيداع الدعم المخصص لشهر شعبان علي حسابات المستفيدين اعتبار من صباح الخميس 10 مارس حتي نهاية اليوم :

الدفعة الحالية هي رقم 52 من دعم حساب المواطن.

دعم الدفعة الحالية لشهر مارس 2022 م الموافق شهر شعبان 1443 هـ.

بلغ دعم المستحقين المكتملة طلباتهم المليار و 800 مليون.

استحق صرف الدعم عدد 10.2 مليون مستفيد.

يبلغ إجمالي مبالغ التعويضات عن الدفعة 51 السابقة 22 مليون.

نسبة المستحقين للدعم في هذه الدفعة 76 بالمائة.

موعد إيداع الدفعة هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

أعلن المواطن صدور نتائج الأهلية للدفعة 52 منذ اسبوع.

إيداع دعم شهر رمضان 1443 هـ الموافق ابريل 2022 م

بدأ اليوم الأحد 10 أبريل 2022 م ، إيداع دعم حساب المواطن رمضان 1443 هـ بالبيانات التالية :

حساب المواطن الدفعة الحالية هي رقم 53 الثالثة والخمسون من دعم حساب المواطن.

يجري إيداع الدعم في حسابات المستفيدين طوال يوم 10 أبريل 2022 م لـ شهر رمضان المبارك.

إجمالي ما صرف حساب المواطن للمستفيدين حتي الآن يعادل 114 مليار ريال سعودي.

مجمل تعويضات حساب المواطن بأثر رجعي يساوي 985 مليون ريال.

يتوقع مبلغ دعم حساب المواطن الدفعة الحالية في حدود الـ 1.8 مليار.

بالاضافة إلي عدد المستفيدين من الدعم بهذا الشهر يزيد عن 10 مليون ومئتي ألف مستحق.

أيضاً تخطت نسبة المستفيدين المستحقين لصرف الدعم 75% من المسجلين علي قواعد بيانات البرنامج.

موعد صرف حساب المواطن يكون يوم 10 من الشهر الميلادي موعد الرسمي لنزول الدعم كل شهر ويستمر حتي نهاية اليوم.

إيداع مبالغ الدعم للمستفيدين من الدفعة الحالية مع تعويضات إيداع الدعم المخصص لشهر مارس.

تفاصيل الدفعة الحالية :

وصلت قيمة الدعم الإجمالي للدفعة الحالية 1.8 مليار ريال سعودي.

إضافة لذلك عدد التابعين المستحقين للدعم هذا الشهر هو 10.3 مليون مستحق.

قيمة التعويضات المستحقة هذا الشهر عن دفعات سابقة 25 مليون ريال.

ثم نسبة المستحقين مقارنة بعدد المستفيدين هي 76% من الإجمالي.

إجمالي دعم حساب المواطن حتي هذه الدفعة يساوي 116 مليار ريال سعودي.

مجمل قيمة التعويضات من بداية الدفع حتي الآن مليار ريال.

نزول دعم حساب المواطن شوال 1443 هـ

حل

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2022

يستمر إيداع الدعم المالي علي مدار ساعات يوم الثلاثاء تاريخ 10 / 05 / 2022 م موعد صرف الدعم شهر مايو.

الدفعة الحالية هي رقم 54 من دعم حساب المواطن ، مخصصة لشهر شوال 1443 هـ ، الموافق مايو 2022 م.

أيضاً ستتخطى قيمة الدعم الإجمالي حتي الدفعة الحالية 1.8 مليار ريال سعودي.

عدد المواطنين مستحقي الدعم هذا الشهر قرابة 10.3 مليون مستحق.

فضلاً عن ، قيمة تعويضات هذا الشهر عن دفعات سابقة يزيد علي 20 مليون ريال.

نسبة المستحقين علي مستوي المملكة مقارنة بعدد المستفيدين أكثر من 70% من العدد الكلي.

إجمالي دعم حساب المواطن حتي الدفعة السابقة 116 مليار ريال سعودي.

ثم جاء مجمل قيمة التعويضات من بداية الدفع حتي الآن تخطي المليار ريال.

تحويل مبالغ الدعم علي حسابات المستفيدين :

وكانت صفحة الحساب أعلنت موعد ايداع حساب المواطن مايو يوم 10 دون تأجيل بالتاريخ للتابعين والمستحقين.

حساب المواطن إيداع الدفعة 55 شهر يونيو 2022

عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلن برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة 55 كالآتي :

الدفعة المنصرفة منذ يومين هي الخامسة والخمسون من دعم المواطنين المشتركين.

أيضاً قيمة الدفعة الحالية هي 1.8 مليار ريال سعودي.

إجمالي المستفيدين والتابعين لهم 10.2 مليون شخص.

مجمل التعويضات الخاصة بالدفعات السابقة والمنصرف حالياً 17 مليون ريال سعودي.

ثم أصبحت نسبة المستفيدين الحاصلين علي الدعم من إجمالي المسجلين هي 76 %.

تفاصيل الدفعة 56 حساب المواطن

تم إيداع الدعم الخاص بشهر ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا :

بدأ نزول الدعم علي حسابات المستفيدن المستحقين للدعم اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي قبل بدية اجازة عيد الأضحى.

قيمة إجمالي الدعم للمستحقين 3.1 مليار ريال.

أيضاً عدد المستفيدين المستحقين للدعم عن الدفعة شهر ٧ يوليو ٢٠٢٢ هو : 10.2 مليون مستفيد وتابع.

ثم جاء إجمالي التعويضات المنصرفة لهذه الدفعه عن الدفعات السابقة : 25 مليون ريال.

حساب المواطن الدفعة 57 شهر أغسطس

أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن علي تويتر ، عن تفاصيل الدفعة الحالية 57 من دعم المواطن بالمملكة العربية السعودية كالآتي :

الدفعة الحالية هي رقم 57 منذ بداية صرف الدعم.

تعتبر الدفعة الخاصة بشهر أغسطس 2022 والموافق محرم 1444 هـ.

اجمالي دعم المستحقين 3.6 مليار ريال سعودي.

عدد المستفيدين من الدفعة الحالية 10.9 مليون مواطن مستحق وتابع.

نسبة المستحقين من المسجلين بالبرنامج تعادل 76 %. وهم المكتملة طلباتهم هذا الشهر ومؤهلين.

ويجب انا يقوم المواطنون بالافصاح عن دخولهم قبل اعلان نتائج الأهلية.

ودائما يكون موعد نزول دعم برنامج حساب المواطن للمستفيدين أيام 10 أو 11 من كل شهر حسب تصادفه مع عطلة رسمية ، وموعد الدعم لشهر اغسطس بدأ فجر اليوم 10/8/2022م ويستمر علي مدار ساعات اليوم.