نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فترة سداد 30 عام| قرض يبدأ من 50 ريال سعودي بدون كفيل للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القروض من أهم الأسئلة التي يوجهها عدد من المواطنين في المملكة العربية السعودية للتعرف على العديد من الأمور، ويأتي قرض بفترة سداد ٣٠ عام بضمان العقار بنك الراجحي، من أهم الأسئلة التي تزايد البحث عنها في الفترة السابقة للتعرف علي أهم الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من الحصول على هذا القرض، و سنتعرف على كافة التفاصيل من خلال السطور التالية.

قرض بفترة سداد ٣٠ عام من بنك الراجحي

قد أعلن بنك الراجحي علي إمكانية صرف بعض القروض لجميع الأشخاص المتقدمين عليها تمويل بفترة سداد يمكن أن تصل إلي 30 عام على حسب قيمة القرض التي تم صرفها، كما وضع بعض القيود حتى يتمكن الشخص من صرف مبلغ القرض، وهي أنه لابد من أن يمتلك بعض من العقارات حتى يتمكن البنك من صرف مبلغ القرض مقابل ضمان العقارات، ولابد من أن يتم التقديم على القرض بنفس قيمة العقار التي يتم تقديمه للبنك كضمان ليس أزيد منه، وبهذه الطريقة يتم الموافقة على صرف المبلغ التي قمت بتحديده.

ما هي شروط صرف قرض عقاري من الراجحي

وضع الراجحي بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص، حتى يتمكن من صرف مبلغ القرض بسهولة، وهي:

لابد من أن يكون المتقدم على القرض سعودي الجنسية، ولا يمكن صرف القرض لأي من الأجانب.

يجب أن يكون قيمة الراتب للموظف الحكومي لا يقل عن 5 ألاف ريال سعودي، بينما القطاع الخاص لا يزيد عن 7500 ريال.

يمكن أن يتم صرف مبلغ القرض بهامش ربح تنافسي، الأمر التي تم إطلاقه من قبل بنك الراجحي حديثاً، ويتمكن الشخص من تحديد طريقة السداد التي تتناسب معه فور صرف مبلغ القرض.

كما أنه يتم إعفاء الشخص من مبلغ القرض في حيث حدوث أي مكروه له ولا يتمكن من تكملة باقي الأقساط يتم إعفاءه منها.

يمكن أن تصل فترة السداد إلي 30 عام، ولابد من التقديم على القرض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

في نهاية المقال نجد أن قرض بفترة سداد ٣٠ عام بضمان العقار بنك الراجحي، من أفضل القروض التي تم إطلاقها من قبل الراجحي حتى يتمكن الشخص من أداء أي أمر يريد المبلغ لغرضه، ولابد من تقديم جميع الضمانات للبنك حتى يتم الموافقة على صرف المبلغ.