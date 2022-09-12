خطوات التحضير في منصة مدرستي إلكترونيا و طريقة التسجيل في منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة خطوات التحضير في منصة مدرستي إلكترونيا آلية جديدة اعتمدتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أجل رفع كفاءة العمل عبر توفير الدروس للطلاب بشكل إلكتروني، كما تعد منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات التي أطلقت بواسطة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى العديد من المنصات الأخرى مثل بوابة نور التعليمية، وعن طريق منصة مدرستي الرقمية يمكن متابعة سير العملية التعليمية عن بعد عبر عقد حصص افتراضية إلى جانب إدارة الفصول الدراسية، كما تقدم جملة من الخدمات الإلكترونية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور كتسجيل الطلاب بشكل إلكتروني، كمل يمكن التعرف علي طريقة إضافة معلم و طالب في منصة مدرستي.

خطوات التحضير في منصة مدرستي إلكترونيا

يمكن للمعلمين والمعلمات تحضير الدروس من خلال منصة مدرستي عبر اتباع الخطوات الموضحة أدناه:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي. ثم إدخال اسم المستخدم. إضافة كلمة المرور، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول. ثم اختيار الجدول الدراسي وسيظهر الجدول الدراسي. النقر على أيقونة إعداد الدرس. تحديد مسار الدرس أي الصف، ثم اختيار المادة الدراسية. ثم تحديد نوع الدرس افتراضي غير متزامن. الضغط على التالي وستظهر اللوحة الخاصة بإعداد الدرس. ثم تعبئة خيار التهيئة بإضافة نص يتعلق بالدرس المراد تحضيره أو صورة أو رابط. إضافة مفردات الدرس، ويمكن الحصول عليها من المقرر الدراسي. تحديد الأهداف التي سيكتسبها الطالب من الدرس. ثم تحديد استراتيجيات التدريس من الخيارات المتاحة. تحديد الوسائل التعليمية المناسبة لتحضير الدرس، ثم كتابة مهارات التفكير. تعبئة حقل إغلاق الدرس أي كيف يمكن للمعلم إنهاء الدرس. ثم إضافة الإثراءات والاختبارات والأنشطة المدرسية. في حال وجود تعليمات يتم كتابتها في الحقل المخصص. وأخيرًا الضغط على حفظ وإنهاء.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

حتى يتمكن المعلمون من تحضير الدروس في منصة مدرستي لا بدَّ من إنشاء حسابٍ في المنصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التَّالية:

الانتقال إلى رابط منصة مدرستي. ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد. إدخال رقم الهوية / رقم الإقامة. ثم إدخال رقم الجوار. الضغط على “أنا لست برنامج روبوت” الضغط على أيقونة “تحقق”، ثم إدخال رمز التحقق المرئي. الضغط على أيقونة “تحقق”. وبذلك تنتهي عملية التسجيل في منصة مدرستي.

تحضير الدروس في منصة مدرستي

اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منصَّة مدرستي لتعليم الطلاب عن بعد عن طريق تحضيرِ المعلمين والمعلمات للدروس بطريقةٍ إلكترونيةٍ، وبذلك تتوفر الكثير من المناهج التعليمية المتطورة، ويستفيد الطالب منها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس. وقد نالت هذه الطريقة ترحيب أولياء الأمور، إذ أنها مختلفة تمامًا عن الطرق التقليدية.