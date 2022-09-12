نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط بدون دفعة أولي وبدون مقدم بسداد 100 ريال شهرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت مكتبة جرير العديد من الخدمات الإلكترونية بعد اشتراكها في التحويل الرقمي وقت وفرت أيضاً رابط للتقسيط الشهري للمشتريات والتي يتم من خلاله الاستعلام عن شروط الأهلية، وتقديم طلب للحصول على لطلب أيفون 13 بالتقسيط من مكتبة جرير، ولكن عند الشراء يجب تحقيق العديد من الشروط الأهلية لطلب أيفون 13 بالتقسيط، حيث يقبل العديد من المواطنين علي مكتبة جرير للاستفادة من الخصومات الأسبوعية علي الرغم من وجود الكثير من الأماكن التي تقدم تقسيط أيفون وبدون 13 فوائد.

طلب أيفون 13 بالتقسيط من مكتبة جرير بدون دفعة أولي

يتمكن المتقدم من الدخول الي موقع مكتبة جرير الإلكتروني والإطلاع علي عروض التقسيط ومعرفة الأحكام والشروط، وأيضاً معرفة قيمة التقسيط التي يجب سداده خلال الشهر باستخدام حاسبة التقسيط، وما أفضل خطة تقسيط تقوم بتقديمها مكتبة جرير علي جميع منتجاتها والتي تتمثل في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، كما أنها توفر المزايا والراحة لك ولأسرتك، وإليكم أهم الشروط التي تقدمها مكتبة جرير لكي تتمتع بخدمة التقسيط، كما نعرفكم أهمية مكتبة جرير ودورها الكبير في تقديم خدمات للعملاء، وتسهيل لهم شراء الهواتف بتقسيط مريح وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

شروط مكتبة جرير للحصول على جوال بالتقسيط