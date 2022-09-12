نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط بدون دفعة أولي وبدون مقدم بسداد 100 ريال شهرياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة أطلقت مكتبة جرير العديد من الخدمات الإلكترونية بعد اشتراكها في التحويل الرقمي وقت وفرت أيضاً رابط للتقسيط الشهري للمشتريات والتي يتم من خلاله الاستعلام عن شروط الأهلية، وتقديم طلب للحصول على لطلب أيفون 13 بالتقسيط من مكتبة جرير، ولكن عند الشراء يجب تحقيق العديد من الشروط الأهلية لطلب أيفون 13 بالتقسيط، حيث يقبل العديد من المواطنين علي مكتبة جرير للاستفادة من الخصومات الأسبوعية علي الرغم من وجود الكثير من الأماكن التي تقدم تقسيط أيفون وبدون 13 فوائد.
طلب أيفون 13 بالتقسيط من مكتبة جرير بدون دفعة أولي
يتمكن المتقدم من الدخول الي موقع مكتبة جرير الإلكتروني والإطلاع علي عروض التقسيط ومعرفة الأحكام والشروط، وأيضاً معرفة قيمة التقسيط التي يجب سداده خلال الشهر باستخدام حاسبة التقسيط، وما أفضل خطة تقسيط تقوم بتقديمها مكتبة جرير علي جميع منتجاتها والتي تتمثل في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، كما أنها توفر المزايا والراحة لك ولأسرتك، وإليكم أهم الشروط التي تقدمها مكتبة جرير لكي تتمتع بخدمة التقسيط، كما نعرفكم أهمية مكتبة جرير ودورها الكبير في تقديم خدمات للعملاء، وتسهيل لهم شراء الهواتف بتقسيط مريح وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
شروط مكتبة جرير للحصول على جوال بالتقسيط
- يجب علي العميل أن يحصل علي قيمة شراء لا تقل عن 30 الف ريال.
- علي العميل الاحتفاظ بالفواتير كدليل إثبات للشراء.
- لا يزيد عمر العميل عن 60 عاماً ولا يقل عن 21 عاماً للعميل الذي يرغب في التقسيط.
- يجب أن لا يقل راتب العميل إذا كان ينتمي الي وظيفة حكومية عن 5000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون مضي ثلاثة أشهر علي توظيفه، كما أن يجب استخراج كشف حساب يوضح أخر تلات رواتب.
- يجب أن يحمل بطاقة ائتمان من البنوك الأتية حتي يتأهل لتقسيط الأيفون علي فترة سداد 36 شهر:
- بنك الرياض
- بنك ساب
- بنك سامبا
- بنك الجزيرة
- البنك الأهلي
- مصرف الراجحي
- بنك البلاد والأمارات
- بنك دبي الوطني
- البنك السعودي للاستثمار
- في حالة رغبة العميل في استرجاع أو استبدال البضاعة يلجأ الي سياسة الاسترجاع الخاصة بمكتبة جرير، ولا يمكن استرجاع تمن البضاعة التي سبق شرائها نقداً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط بدون دفعة أولي وبدون مقدم بسداد 100 ريال شهرياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.