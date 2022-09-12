نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل شيء عن منتج تمويل شركة النايفات الشخصي.. الشروط ومبلغ التمويل والأوراق اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج تمويل شركة النايفات الشخصي من أهم المنتجات التي يبحث عنها العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث تزود النايفات المواطنين بحلول تمويلية فريدة من نوعها، حيث يقدم تمويل شخصي عبر الإنترنت بقيمة مالية تصل إلى 95000 ريال سعودي بدون كفيل، ولكن يمكن للعملاء أيضًا الحصول على مبالغ تمويل تصل إلى 295.000 ريال سعودي بقيمة مالية كحد أقصى من الشركة، على أن تكون مدة التمويل تصل إلى ستين شهر.

شروط منتج تمويل شركة النايفات الشخصي

لا يشترط وجود ضامن للحصول على تمويل شركة النايفات الشخصي، ولكن يجب الالتزام بسلسلة من الشروط، والموضحة أدناه:

يجب على المتقدمين العمل في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة. يجب على المتقدمين والمتقاعدين من القطاع الحكومي أن يكون لديهم دخل شهري لا يقل عن 4،000 ريال سعودي. يجب أن يكون لدى المتقدمين من القطاع الخاص دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي. يجب على المتقدمين أيضًا ألا يقل عمرهم عن 20 عامًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يتجاوز العمر 68 عامًا. يجب أن يكون المتقدمون قد عملوا أيضًا لموظف في القطاع الحكومي لمدة لا تقل عن 3 أشهر. أما ستة أشهر فهي فترة العمل للعاملين في القطاع الخاص.

ماهي مزايا التمويل الشخصي عبر النايفات للتمويل

عند حصولك على تمويل من شركة النايفات يمكنك الاستفادة منه كثيرًا على النحو الآتي:

من أهم مزايا التمويل أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. ميزة أخرى للتمويل هي الوصول إلى ما يصل إلى 95000 ريال سعودي بدون ضامن. يمكنك بسهولة سداد المبلغ المالي على أقساط شهرية. يمكن أن تصل مدة التقسيط إلى 60 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك ، تتمثل إحدى أهم مزايا التمويل في إمكانية حصول العملاء على تمويل شخصي إضافي. يمكن للعملاء الدفع مقدمًا بعد 3 أشهر.

ماهي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل

تم تحديد مجموعة من المستندات التي ستمكنك من الحصول على تمويل شخصي عبر النايفات والحصول على موافقة طلب التمويل، بما في ذلك المستندات التالية