نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن السعودي وتفاصيل الدفعة الجديدة من البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن المجاني، زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية حول رقم حساب المواطن السعودي التابع لبرنامج حساب المواطن، وذلك بالتزامن مع قيام برنامج حساب المواطن بصرف المستحقات المالية وإيدعها في حسبات المستفيدين البنكية يوم الأحد الماضي الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الحالي، وهو موعد إيداع الدفعة الثامنة والخمسين من برنامج حساب المواطن السعودي والذي يقوم شهرياً بإيداع المستحقات المالية في حسابات المستفيدين.

حساب المواطن الدفعة 58

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي تفاصيل الدفعة الثامنة والخمسين من البرنامج، حيث قام البرنامج بالإعلان عن أنه قد تم صرف مبلغ 3.2 مليار ريال سعودي لدعم المستحقين، حيث يستفيد حالياً من برنامج حساب المواطن 10.1 مليون شخص مستفيد وتابع، وبنسبة بلغت 77% قد حصلوا على دعم حساب المواطن، وبإجمالي 130 مليار سعودي منذ بداية البرنامج وحتى دفعة شهر سبتمبر 2022.

برنامج حساب المواطن

ويعد برنامج حساب المواطن السعودي أحد أهم البرامج الاجتماعية السعودية، حيث قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإطلاق برنامج حساب المواطن من أجل تخفيف الأعباء التي وقعت على المواطن السعودي جراء القرارات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة العربية السعودية، حيث قامت المملكة برفع الدعم عن سعر غالبية السلع والخدمات، وجعلها وفقاً للأسعار.

ويوفر برنامج حساب المواطن دعماً مالياً بشكل شهري للمستفيدين من البرنامج، حيث يتم صرف هذه المبالغ للشخص المستفيد والتابعين له في حساب المستفيد، وهو ما يكفل حياة كريمة لمستفيدي البرنامج.

رقم حساب المواطن

وكان عدداً كبيراً من مستفيدي برنامج حساب المواطن السعودي قد اشتكوا من عدم الحصول على الدعم المادي المقدر لهم وفقاً للشهور السابقة، مما دفع المستفيدون من البرنامج البحث عن رقم حساب المواطن السعودي 1444، وذلك من أجل الاستفسار عن برنامج حساب المواطن، ومعرفة كافة الإجابات الخاصة بالاستفسارات التي يرغب المستفيديون في معرفة إجاباتها، لذا ففي حال أن أراد المستفيديون من الاستعلام عن رقم الخط الساخن لحساب المواطن فيمكنهم الاتصال على الرقم 19912 وهو رقم يعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.