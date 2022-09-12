نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موافقة لسلفة تانية ب5 آلاف ريال من منصة سلفة فور التقديم عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة سلفة من أهم المنصات الحكومية التي تمنح تمويلات سريعة بدون تحويل راتب، حيث تقرض اى طالب لقرض او تمويل يصل الى 5000 ريال فورا وبموافقة عاجلة وخلال ساعات من تقديمه لطلب قرض من منصة سلفة وبدون تحويل راتب ويلجاء لها الكثير من المواطنين بالمملكة لما تمتاز بمزايا عديدة وشروط ميسرة للغاية، وسوف نوضح شروط طلب قرض سلفة بالمقال والهم مزاياه وكيفية طلب القرض ونسبة الربح بالاقساط ، حيث تعتبر منصة سلفة أول منصة سعودية تقدم تمويل شخصي للأفرار بدون تحويل راتب، وتعمل على مساعدتهم علي المعيشة والمساهمة في الحياة العملية وتحقيق متطلبات المواطنين الشخصية وقدرتهم على المعيشة ويوجد مستشارين ماليين لتقديم النصائح ورفع مستوى عمليات التمويل.

شروط الحصول على قرض منصة سلفة السعودي:

أوضحت المنصة أنه لكي يتم التقديم والحصول على تمويل سلفة السريع ضرورة توافر بعض الشروط، ونوضحها من خلال هذا المقال وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية ومقيم بشكل دائم في المملكة.

يبدأ عمر المتقدم من 23 عام حتى 60 عام كحد أقصى ولا يزيد عن ذلك.

أن يكون دخل الشخص المتقدم بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط أن يكون المتقدم قد تجاوز فترة عمله في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر، وإذا كان العميل موظف في القطاع الخاص يجب أن تتجاوز فترة عمله ٦ أشهر.

اهم مزايا تمويل منصة سلفة الفوري:

من اهم مزاياها تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتميز بإمكانية السداد على فترات طويلة تصل إلى 6 شهور بحد أقصى. لها هامش ربح تنافسي بالنسبة للمنافسين. إمكانية الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر. لا يشترط وجود كفيل امكانية الحصول على تمويل بدون تحويل راتب المستفيد. يسمح بمبلغ خمسة آلاف ريال سعودي بموافقة من خلال منصة سلفة الإلكتروني بالمملكة.

كيفية الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة: