كم نسبة القرض الشخصي من الراتب البنك الراجحي السعودي 2022؟

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عمر شويل - جدة كم نسبة القرض الشخصي من الراتب البنك الراجحي المؤسسة المصرفية التي توفر خدمات إلكترونية وحلول مالية متميزة لسداد احتياجات العملاء، ووفر حاسبة القروض الراجحي لمعرفة ما هي النسبة المقتطعة من الراتب والمقدمة إلى البنك كقسط شهري بناءً على قيمة التمويل الذي استطاع الحصول عليه من خلال البنك، وفي عروض الراجحي القرض الشخصي يمكن التعرف على الشروط والمميزات ومعرفة قروض الراجحي كم راتب أيضًا.

كم نسبة القرض الشخصي من الراتب البنك الراجحي

يحتاج المواطنين إلى قروض شخصية بقيمة تختلف من شخص إلى آخر، وما يُحدد النسبة المأخوذة من الراتب هي قيمة القرض، أما عن كم نسبة القرض الشخصي من الراتب البنك الراجحي فهي قد لا تزيد عن 33% من صافي الراتب الذي يحصل عليه المواطن سواء أكان موظف حكومي أو موظف في أحد الوظائف بالقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين.

عروض بنك الراجحي 2022 لسداد المديونية

إذا كان لديك مديونية إلى البنوك السعودية تستطيع التواصل مع البنك الراجحي من أجل طلب منتج سداد المديونية التمويل الشخصي والحصول على قرض مليون ريال من الراجحي أيضًا ومن مميزات ذلك العرض ما يلي:

سهولة في إتمام الإجراءات لجميع المواطنين المستفيدين منه.

متوفر للمواطن السعودي وغير السعودي وتقدم إمكانية السداد المبكر.

غير مشروط بوجود كفيل مع العميل للحصول على التمويل.

مبلغ تمويلي بقيمة تصل إلى اثنين مليون ريال سعودي وإعفاء من السداد عند الوفاة.

تأجيل سداد القسط الأول والثاني للعملاء.

شروط استحقاق منتج سداد المديونية البنك الراجحي

يسأل العميل اذا راتبي 4000 كم يعطوني قرض البنك الراجحي وأيضًا ما هي شروط منتج سداد المديونية وتتمثل الشروط في التالي:

أولى الشروط هي ضرورة الحصول على وظيفة أو راتب تقاعدي.

الرواتب تبدأ من أربعة آلاف ريال سعودي في حال المواطن السعودي والمقيم خمسة آلاف ريال سعودي.

السن لا يقل عن 18 سنة للسعوديين والوافدين 23 سنة.

وجهة العمل المنتسب لها العملاء ينبغي أن تكون من الجهات المعتمدة لدى البنك رسميًا، ويشترط تقديم كافة المستندات المطلوبة من بينها بطاقة هوية وطنية سارية أو صورة إقامة سارية للمقيم وشهادة التعريف بالراتب.