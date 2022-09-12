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عمر شويل - جدة أعلنت هيئة التقويم والتعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن كيفية خطوات التسجيل وشروطه في القدرة المعرفية 1444 بالخطوات بشكل إلكتروني، وذلك من أجل التمكن من أداء اختبارات القدرة المعرفية في مواعيدها المحددة، وهذا الاختبار يتم إلي المواطنين السعوديين فقط. أما بالنسبة إلى تكلفة التسجيل في القدرة المعرفية ورسوم التسجيل اختبار في القدرة المعرفية للجامعيين 250 ريال سعودي.

خطوات وشروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية لعام 1444هـ

ولابد أن يكون الشخص المتقدم يقيم في المملكة بشكل مستمر، كما يجب أن يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس أو الماجستير، كما يجب أن يكون قد تم قبول الفرد في أيا من الوظائف الإدارية في السعودية، حيث أن الحكومة في المملكة تسعي لتوفير الوظائف إلي المواطنين السعوديين من أجل التطوير من الدولة من خلال أبناءه السعوديين. ويتيح المركز الوطني للقياس التسجيل في الاختبار الورقي للقدرة المعرفية، للرجال والنساء بداية من تاريخ 12 سبتمبر ويستمر التسجيل للاختبار الورقي حتى يوم 15 أكتوبر، على أن يتم عقد اختبار القدرة المعرفية في الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر القادم.

خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

في البداية قم بالدخول على الصفحة الرسمية الخاصة للمركز الوطني للقياس.

بعد ذلك سيظهر لك مجموعة من المعلومات من (فترة الاختبار، نوع الاختبار، اللغة ،الجنس ،فترة التسجيل، فترة الاختبار).

بعد ذلك أدخل رقم السجل المدني الخاص بك.

ثم قم بكتابة الباسورد.

الضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الإقامة داخل المملكة أو خارجها أم مواطن بها.

اقرأ الشروط الخاصة بالمركز الوطني.

ثم قم بالموافقة على الشروط.

قم بالضغط على التالي.

ثم قم بتحديد المراكز.

بعد ذلك قم بتحديد اليوم الذي تقوم فيه الاختبار.

قم بمراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بك.

ثم قم بتقديم طلب الاختبار.

قم بتسديد رسوم الاختبار.

قم بتأكيد حجز أداء الاختبار.

شروط التسجيل في القدرة المعرفية