مفاجآت في قائمة المنتخب السعودي تثير الجدل بين محبي المنتخب السعودي

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عمر شويل - جدة مفاجآت في قائمة المنتخب السعودي في ثلاث قرارات صادرة من رينارد بشأن المنتخب السعودي . أثارت الجدل بين الوسط الكروي ومحبي المنتخب السعودي كما أن قرارات رينارد المدرب الأولي للمنتخب السعودي . جاء أولها استبعاد كلاً من عبد الرحمن غريب اللاعب في فريق النصر . كذلك بجانب حارس المرمي عبد الله المعيوف وهو حارس مرمي نادي الهلال كما جاء القرار الثالث الصادر منه بضم اللاعب محمد كنو . لاعب فريق الهلال وذلك ما ترتب عليه إثارة الجدل الواسع لدي الجماهير أتت تلك القرارات الصادرة من رينارد . قبل أيام من انطلاق معسكر سبتمبر والمقرر أقامته في مدينة إليكانتي الإسبانية أما عن باقي التفاصيل المتعلقة بشأن . المنتخب السعودي نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
مفاجآت في قائمة المنتخب السعودي
جاءت مفاجآت في قائمة المنتخب السعودي الثلاثة التي ذكرناها في بداية سطور المقال والتي من ضمنها قرار . ضم اللاعب محمد كنو وهو ضمن صفوف نادي الهلال وذلك بعد أن كان تم إيقافه لمدة 4 شهور . كما كان قرار أيقاف اللاعب علي خلفية قضية متعلقة بشأن خاص مع نادي النصر . كذلك بجانب القرار الصادر باستبعاد حارس المرمي المتألق المعيوف والتي شهد تألقه محبي نادي الهلال في الفترة الحالية . كما كان المعيوف سبباً رئيسياً في فوز أزرق الرياض بكأس السوبر في نهائيات سوبر لوسيل المنتهي . الجمعة الماضية و أخر أخبار المنتخب السعودي في استبعاد عبد الرحمن غريب برغم . توقعات العديد من الجماهير بجانب العديد من النقاد بأنه سيكون متواجداً ضمن قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم في معسكر سبتمبر الجاري . أما عن تفاصيل المنتخب السعودي نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
تفاصيل مفاجآت في قائمة المنتخب السعودي بمعسكر سبتمبر
قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم التي تم إقرارها ستخوض المعسكر في المدينة الأسبانية في الفترة المقررة . وهي من يوم 17 سبتمبر الجاري حتي يوم 27 من نفس الشهر . كما أن المنتخب السعودي سيخوض ذلك المعسكر ضمن المرحلة الثانية المؤهلة لكأس العالم 2022 وذلك المعسكر هو برنامج إعدادي للمنتخب السعودي لكي . ما يكون مستعداً لانطلاق كأس العالم المقرر له في شهر نوفمبر القادم أما عن تفاصيل مباريات المنتخب السعودي القادمة نتعرف علي تفاصيلها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
أخر أخبار المنتخب السعودي وتفاصيل مبارياته
المنتخب السعودي مقرراً له خوض مباراتين بشكل ودي ستكون المباراة الأولي للمنتخب السعودي أمام منتخب . الإكوادور والمقرر أنطلاقها يوم 23 من سبتمبر الجاري كما . ستكون مباراة المنتخب السعودي الثانية الودية سيخوضها أمام المنتخب الأمريكي يوم 27 سبتمبر كذلك بجانب أن المباريتين . ستقام علي ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا تلك كانت أخر أخبار المنتخب السعودي لكرة القدم وفي حالة . أن هناك تصريحات أو أخبار أخري متعلقة بالمنتخب السعودي سنوافيكم بها أن شاء الله بمقال أخر . جديد عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
مفاجآت في قائمة المنتخب السعودي بالقرارات الثلاثة الصادرة من المدرب الأول للمنتخب السعودي رينارد والمتعلقة بشأن . قائمة المنتخب السعودي الذي سيخوض معسكر سبتمبر الجاري عرضنا تفاصيلها داخل سطور مقال “موقع ثقفني” .
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