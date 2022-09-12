نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر ملكي عاجل صرف مكرمة ملكية جديدة لهذه الفئات للشهر القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم المملكة العربية السعودية لماطنيها العديد من برامج الدعم المختلفة وذلك لمساعدتهم في قضاء متطلباتهم وتحقيق المساواة بين المواطنين، وجاء في صدارة تلك البرامج دعم حساب المواطن والذي يُقدم العديد من الدعم المالي والعيني لأكثر من ثلاث ملايين مستفيد، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرار بصرف مكرمة ملكية جديدة لهذه الفئات للشهر القادم، على أن يستمر صرفها الى آخر العام الميلادي الحالي، وسوف نعرض لحضراتكم الفئات التي شملتها المكرمة الملكية الجديدة فتابعونا.

صرف مكرمة ملكية جديدة لهذه الفئات

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الملك سلمان يفيد باسمرار صرف مكرمة ملكية لباقي شهور العام الميلادي الحالي وذلك رغبة منه في مساعدة الأسر الفقيرة والفئات الأكثر إحتياجاً، وخاصة التزامن مع العام الدراسي ورغبة الأباء في تلبية حاجات ابنائهم المدرسية، وبالفعل تم صرف المكرمة هذا الشهر مع دعم حساب المواطن، وقد جاءت الزيادة بنسبة 77% من أساسي راتب الدعم.

قيمة الزيادة في حساب المواطن

حدد البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر قيمة الزيادة المحددة لمعاشات حساب المواطن لشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر لتكون كما يلي:

يتم منح رب الأسرة مبلغ دعم 720 ريال.

أما التابع البالغ من العمر أقل من 18 عام فيحصل على 218 ريال سعودي.

أما التابع الذي يزيد عمره عن 18 سنة فيستحق دعم شهري قيمته 360.

شروط الحصول علي دعم حساب المواطن

توجد العديد من الشروط الواجب توافرها في المواطن، من أجل الإستفادة من دعم حساب المواطن وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يتم استثناء إبن وإبنة المواطنة والزوج أو الزوجة الغير سعودية، وحاملوا بطاقات التنقل، من شرط الجنسية.

ثم يشترط الا يكون المتقدم مالك لأي أصول لها قيمة مالية كبيرة.

كما يلزم ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة السعودية إقامة كاملة ومستمرة.

ألا يكون لدي المتقدم سجل تجاري باسمه.

عدم إقامة المتقدم في أحد دور الإيواء التابعة للملكة.

كيفية التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد

تقدم الحكومة السعودية للشباب المستفيدين من البرنامج، ممن تتوافر بهم شروط الإستحقاق، دعم مالي شهري بإنتظام، ولكي تتمكن من التسجيل عليك إتباع الخطوات التالية: