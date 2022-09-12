نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار القدرة المعرفية بمنصة قياس 2022-1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار القدرة المعرفية، حيث يبحث العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية، الذي يعد أهم الاختبارات التي يوفرها المركز الوطني للقياس، حيث يعمل هذا الاختبار إلى تقييم الأداء الخاص بالموظفين ومعرفة مدي نجاحهم والتعرف علي قدراتهم على أداء جميع المهام الوظيفية بصرف النظر عن طبيعة العمل الخاص بهم، فهذا النوع من الاختبارات يعمل على تحديد القدرات الإجمالية لجميع المتقدمين إليه، ويتم التسجيل في الاختبار بشكل إلكتروني عبر منصة مركز القياس الإلكترونية، وسوف نوضح لكم تفاصيل ما يضمه اختبار القدرات المعرفية وتوفير رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

يتم التقديم في اختيار القدرة المعرفية بناءً علي قيام المتقدم بتسجيل عدد من الخطوات الإلكترونية في منصة قياس، التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية التالية: (المركز الوطني للقياس).

الضغط علي تبويب تسجيل دخول.

يجب إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

الضغط علي دخول.

اختيار الدخول لخدمة الاختبارات الإلكترونية.

يجب أن يتم تحديد الاختيار علي (اختبار القدرات المعرفية).

الضغط علي تسجيل جديد في الاختبار.

ملء النموذج الخاص بالاختبار وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

سداد رسوم أداء الاختبار وفق آلية السداد المتاحة في المنصة.

ثم الضغط علي تأكيد تسجيل أداء الاختبار.

مضمون اختبار القدرات المعرفية

يعتمد اختبار القدرة المعرفية علي قياس القدرة الكمية عن طريق التعرف علي مدي قدرة الشخص في معالجة المعلومات الكمية، بالإضافة إلى القدرة المكانية التي من خلالها يعمل الاختبار علي قياس المتقدم على تصوير الرسومات والأبعاد المتنوعة، علاوة علي ذلك توجه الاختبار إلى قياس القدرة اللفظية التي من خلالها يتم قياس المعاني الخاصة بالكلمات والجمل المتنوعة وذلك للمتقدم للاختبار.

رسوم أداء الاختبار

تقوم منصة قياس بالعمل علي منح المتقدم لأداء الاختبار رقم سداد خاص في مركز قياس، من أجل أن يتم دفع رسوم الاختبار الذي تبلغ 200 ريال سعودي، عن طريق أي من الطرق الإلكترونية للسداد، وبعد أن تتم عملية الدفع يتم تأكيد التسجيل في الاختبار من جانب المنصة، وفي حالة عدم السداد بالموعد المحدد من جانب قبل المركز الوطني للقياس سوف يتم إلغاء تسجيل المتقدم في الاختبار.