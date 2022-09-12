نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرعة الأمن السيبراني.. التسجيل في برنامج المسرعة nca في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسرعة الأمن السيبراني، حيث تعد المسرعة من ضمن برنامج سايبرك المتخصص بمجال تنمية قطاع الأمن السيبراني، وهي أحد المقومات التي تساعد علي تحفيز منظومة الصناعة المحلية عن طريق الأمن السيبراني، حيث يعد برنامج مسرعة الأمن السيبراني هو عبارة برنامج مكثف تصل مدته 12 أسبوعًا، ويعمل علي دعم النمو الشركات الناشئة الحديثة التي تجتهد في التوسع في مجال الأمن السيبراني داخل المملكة العربية السعودية عن طريق أن يقوم البرنامج بتوفير سبل الإرشاد والتوجيه وتوفير برامج تدريبية وتوفير الموارد اللازمة والعمل علي ربط الشركات الناشئة مع عدد هائل من المستثمرين المحليين وكذلك الدوليين، بغرض تحقيق أقصى إمكاناتها وتوفير كافة الممكنات والبدائل والمحفزات اللازمة التي تدعم جميع الشركات الناشئة من أجل تقديم حلول جديدة ومبتكرة تعمل علي حماية الفضاء السيبراني، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في مسرعة الأمن السيبراني.

مسرعة الأمن السيبراني

يهدف برنامج مسرعة الأمن السيبراني إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ما يلي:

تعزيز المنظومة الخاصة بريادة الأعمال في المملكة.

العمل علي تشجيع الابتكار من أجل إيجاد الحلول الإبداعية لكافة التحديات السيبرانية.

يهدف البرنامج إلى دعم الشركات الناشئة بشكل محلي في مجال الأمن السيبراني.

التوجه إلى تحفيز الاستثمار ورفع النسبة العامة للمحتوى المحلي بالأمن السيبراني.

ما هو الدعم المقدم من برنامج المسرعة؟

يوفر برنامج المسرعة عدد هائل من الدعم والحصول علي عدة فرص من أجل مساندة جميع المتقدمين، ومن الدعم المقدم ما يلي:

يمكن الحصول علي إمكانية الوصول إلى شبكة مخصصة من جانب المرشدين العالميين من أجل تقديم الإرشاد والتوجيه الاستراتيجي الصحيح والتوجيه التجاري للشركات.

الحصول على فرص جيدة من أجل العمل علي الربط مع الفرص الاستثمارية المحلية أو الفرص العالمية.

توفير دعم مخصص من أجل التوسع بنجاح في مدن المملكة والمساعدة على تحقيق النمو.

الحصول علي دعم مالي للشركات الناشئة من أجل تطويرها.

مقابلة الشركات وجميع الجهات الحكومية والعمل علي تأسيس علاقة خاصة من أجل دعم الأهداف الخاصة بالشركة الناشئة.

يتم توفير مساحات عمل ذات طابع إبداعي لكافة الشركات الناشئة.

يتم إبرام لقاءات وتبادل المعرفة مع عدد هائل من الخبراء والشركات الناشئة الأخري.

نموذج طلب التسجيل في المسرعة

يتم التسجيل في مسرعة الأمن السيبراني عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية التي تم توضيحها علي النحو التالي: