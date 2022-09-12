نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعى وأهم شروط بيع أراضي الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعى وتعرف على شروط بيع أراضي الإسكان. وزارة الإسكان السعودية تعتبر أحد أهم المؤسسات الحكومية التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين. حيث تساعد الوزارة المواطنين أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض على توفير سكن مناسب للعيش به. كما إنها أيضاً تقوم بتقديم أحد أهم برامج ال هم وهو دعم سكني بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى. والتي هدفها الأساسي هو توفير وحدات سكنية مناسبة للأسر محدودة ال خل. كما يعتبر من أهم هذه المساعدات هو توفير الوزارة للأراضي المجانية التي من الممكن بناء وحدات سكنية عليها. وهناك الكثير من الاستفسارات من قبل مستفيدي الدعم حول إمكانية بيع هذه الأراضي وكذلك هل يمكن التنازل عنها والشروط المطلوبة لذلك. وهو ما سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بالإجابة عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على التنازل عن دعم سكني للزوجة تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل في الدعم.

شروط التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعى

حرصاً من الحكومة السعودية على مساعدة المواطن السعودي في عيش حياة إجتماعية ومادية كريمة فهي تقدم لهم العديد من المساعدات في مختلف المجالات. كما تعمل وزارة الإسكان السعودية على المساعدة أيضاً في ذلك وذلك من خلال تقديم الدعم لتوفير مسكن مناسب للمواطن. وفي سبيل ذلك يتم تقديم أيضاً الأراضي المجانية التي يتم بناء عليها وحدات سكنية. كما هناك بعض المستفيدين من حاصلي الأراضي المجانية يرغبوا في التنازل عن هذه الأراضي أو بيعها. ولذلك فهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم التنازل. ويمكننا عرضها كما يلي:

في حالة التنازل يجب أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة الإسكان وكذلك صندوق التنمية

كما إنه حتى الآن ليس هناك إمكانية للتنازل عن الأراضي من قبل مستفيد إلى مستفيد أخر إلا في حالة تنازل الزوج لزوجته.

كما إنه في حالة تنازل الزوج لزوجته لا يحق له الرجوع في ذلك.

شروط بيع الأراضي

كما إنه على الرغم من تقديم الوزارة الأراضي للمستفيدين ولكن لا يحق لهم التصرف في هذه الأراضي كيفما أرادوا. ولذلك فهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند رغبة المستفيد في البيع ويمكننا عرضها كما يلي:

يجب مرور فترة سبع سنوات على امتلاك المستفيد للسكن ولا يتمكن من التصرف بالوحدة قبل ذلك.

كما يجب أن يحصل على موافقة مختومة من قبل إدارة المجتمع المدني

كما يجب أن يكون قد سدد جميع الرسوم والأقساط

الحصول على خطاب رسمي للتفويض

كما يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الوزارة.

طريقة التسجيل في برنامج سكني