نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال وفترة سداد طويل بإجراءات مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهو التمويل الشخصي، هو إعطاء الفرد مبلغ مالي يساعده على شراء كل ما يحتاج إليه، ويستخدم ذلك المبلغ كيفما يشاء، ولكن يقوم بسداد التمويل على دفعات شهرية بسيطة، في متناول أيدي الجميع من محدودي الدخل، ومن يحملون دخل شهري بسيط، فيمكنهم الحصول على القرض التمويلي بأبسط الإجراءات والشروط، وتقوم عدد من شركات التمويل السعودي، والبنوك السعودية بتقديم التمويل للمواطنين السعوديين والغير سعوديين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بموافقة من البنك المركزي السعودي بتوثيق تلك الشركات و البنوك بتقديم تمويل إسلامي متوافق مع هيئة الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال

إذا كنت تود أن تحصل على قرض شخصي بمبلغ يبدأ من 5000 ريال بأقل راتب لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، تمويل شخصي يبدأ من 15 ألف ريال بدون رسوم، فيصل مبلغ التمويل إلى ربع مليون ريال، ويمكنك أخذ المبلغ الذي تريده وتبحث عنه، سيارات للتنازل أحدث موديل بدون مقابل، وبمدة سداد تستمر حتى ستين شهرا، ويراعي أن تقوم بتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، حتى تحصل على تمويلك بفترة سداد مرنة، وموافقة فورية، كما يجب أن تعلم بأن التمويل بدون تحويل راتب.

شروط التمويل الشخصي

يجب أن يكون عمر المتقدم لطلب التمويل لا يقل عن 18 عاما.

أن يكون الدخل الشهري للموظف بالقطاع الحكومي لا يقل عن 3000 ريال.

يصبح دخل الموظف بالقطاع الخاص يبدأ من 6000 ريال.

كما يصلح القرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي .

. مدة العمل بالوظيفة الحكومي لا تقل عن شهر قبل طلب التمويل.

يكون على رأس العمل بالوظيفة بالقطاع الخاص لمدة 12 شهر.

وثلاثة أشهر لمن يعمل بمجال قطاع البنوك والاتصالات.

المستندات المطلوبة للتمويل

إذا كانت الشروط المعلن عنها متوافره معك فيمكنك اللجوء وتقديم طلب الحصول على القرض بعدما تقم بإحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، قسط تمويلك بسعر رمزي يبدأ من 300 ريال، من صورة الهوية الوطنية وتكون سارية، كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وخطاب تعريف بالراتب وجهة العمل، ومثبت به تاريخ الالتحاق بالعمل، وزيارة أقرب فرع لك لشركة المرابحة المرنة، والتي تقدم أفضل عروض التمويل المناسبة لجميع الأفراد من الرجال والنساء.

كيفية التقديم لطلب التمويل الشخصي

سوف تقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المرابحة المرنة، واختيار التمويل الشخصي المناسب لك، وعند موافقتك على الشروط المطلوبة قم بتعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل، وفي حالة وجود أي من الاستفسارات فيمكنك الاتصال على رقم هاتف خدمة العملاء 8001111810 والتمويل بدون كفيل ورسوم إدارية تصل إلى 1% من قيمة التمويل.