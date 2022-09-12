نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر.. رابط إستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444 عبر hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الكثيرون في هذة الفترة الزمنية عن تفاصيل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444، تزامنا مع موعد البرنامج الحكومي “حساب المواطن” التي قامت بتقديمه المملكة العربية السعودية لمواطنيها، وذلك لتقليل الأعباء الأقتصادية أو المادية على كل مواطن في المملكة العربية السعودية، ولكن ذلك بشروط وضعتها الجهات المعنية بالمملكة، حيث أنه لا يوجد أي مواطن يستطيع التقديم في هذه الخدمة إلا إذا كان دخله منخفض أو حدث له أي ضرر ناتج عن التوسعات والمشروعات التي تقوم بعملها المملكة العربية السعوية.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444

حتى يتمكن المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية من استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444، فعليه كمواطن أن يحصل على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بكل مواطن سعودي مستحق الدعم الاجتماعي، و على المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية أن يقوم بالدخول على الموقع الخاص بالوزارة الخاصة بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابع للمملكة العربية السعودية، واتباع بعض الخطوات التي ستساعد المواطن في القيام بالاستعلام الذي يريد البحث عنه وهي كالتالي:

يقوم المواطن بالذهاب للموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية التابع للحكومة.

يقوم المواطن بتحديد بوابة الخدمة الإلكترونية من القائمة الرئيسية للموقع و من القائمة التالية لها يقوم بالضغط على المزيد.

سيفتح أمامك صفحة خاصة بكل الخدمات الإلكترونية المتاحة في الموقع، ثم تقوم بالبحث عن بيانات مستهدفي الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن تقوم بالضغط على كلمة “خدمات الافراد” من تصنيفات دليل الخدمات للموقع.

ثم تقوم بالضغط على كلمة بدء الخدمة.

يظهر أمامك النموذج الخاص بالخدمة، والذي يتطلب منك فيه كتابة البيانات الخاصة بمقدم طلب “الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم هوية المواطن”.

بعد ذلك يتم ظهور البيانات الخاصة بالإستعلام.

بيانات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

عقب الانتهاء من خطوات استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444، ستظهر لك النتائج الخاصة بالاستعلام ستظهر لك عدة بيانات أخرى تساعدك في الوصول إلى طلبك وهي:

رقم السجل المدني الخاص بالمتقدم بالطلب.

رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمتقدم بالطلب.

ثم يقوم المتقدم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامه في نموذج التحقق في المكان المخصص له.

في النهاية يقوم المتقدم بالطلب بالضغط على كلمة عرض وستظهر امامه النتائج الخاصة بالاستعلام الذي قام به.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط عبر موقعها، والتي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، من أجل المساعدة في رفع مستوى المعيشة ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تواجه الكثيرين أثناء مواجهة مختلف الأزمات سواء المتعلقة بالتغييرات الصحية أو السياسية وغيرها من التغييرات، ولهذا وضعت الوزارة هذه الشروط ويمكن الإطلاع عليها من خلال الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الذي سبق ذكره.