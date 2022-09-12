حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 الجديدة بعد التعديلات ورفع الراتب

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عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444، التي دائما ما تكون محل اهتمام الكثيرين، بعد أن أطلقت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور لمساعدة المحتاجين من المواطنين والأسر التي حالتها الاجتماعية صعبة، حيث تسعي علي تقديم الدعم لكافة مستحقيه والنهوض إلى مستقبل افضل وحياة كريمة وان من المعروف قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد الفئات التي لها الحق في الحصول علي الدعم الأيتام والمطلقات والأرامل والمصابين بعجز كلي وغيرهم كما أعلنت عن حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444 حتي يتاح كيفية حساب المعاش.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444

يتم تقديم المعلومات الكاملة عن الضمان الاجتماعي المطور لكي يتمكن جميع المواطنين السعودين المستحقين في الحصول علي الدعم للتسجيل ومعرفتهم والاستفادة بالدعم ومعرفة قيمة الاستحقاق لكل منهم بجانب المبالغ الشهرية وذلك من خلال استعمال حاسبة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

يقوم الأشخاص المستحقين للدعم بالاستعلام عن الكشف عن أهلية الضمان المطور وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

شروط الضمان الاجتماعي المطور

قيام الشخص المتقدم بتقديم كافة المستندات المطلوبة وارفاها مع الطلب.

المتقدمين يشترط أن يكونوا سعوديين الجنسية.

يجب تطبيق الشروط المحددة الخاصة بمبلغ معاش الضمان الاجتماعي من حيث استخدامه.

يلزم أن يكون المواطن المتقدم متواجد دائما ومقيم داخل أراضي السعودية.

بشرط دخل الشخص المتقدم لا يزيد عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، واليك موعد صرف الضمان الاجتماعي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

يجب عدم وجود أي دخل للمرأة المطلقة.

المطلقة يجب أن لا تملك وظيفة ولا أي عمل اخر.

عمر المطلقة لا يزيد عن ٦٥ عام.

السيدة المطلقة يجب أن تكون من مواطنات السعودية.

يجب أن تكون المرة المطلقة من القائمين في العيش بالسعودية بشكل دائم ومستمر.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

يجب الإطلاع علي هذه الشروط التي جاءت علي النحو التالي:

نستقبل جميع الطلبات إلكتروني للحصول علي الضمان الاجتماعي بجانب المستندات المطلوبة.

بجانب المستندات المطلوبة. يلزم عمر المتقدم للحصول علي الدعم أن يكون فوق 35 عام.

في حالة تقديم أي طلب بالديوان لن يتم النظر آلية لأن لا توجد أي علاقة تجمع بين الديوان والضمان الاجتماعي.

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين تقدموا بطلب المساعدة المقطوعة حيث يوجد بعد الحالات يتم التعامل معها للاستفادة من خدمة الضمان.

الحالات التي يتم من خلالها إيقاف صرف الضمان الاجتماعي المطور.

عند تقديم طلب تنازل عن معاش الضمان الاجتماعي للشخص يتم في الحال إيقاف صرف معاش الضمان.

في حالة عدم توافر الشروط التي قامت الموارد البشرية بالإعلان عنها.

عند وجود يعرض عمل مناسب علي الشخص المستفيد ويتم الرفض سوف يتم أيقاف صرف

القيام بتقديم بيانات خطأ ولا يوجد صحه لها.

إذا كان الشخص المستفيد قادر علي العمل ولكنه يظهر التكاسل وعدم القيام بالعمل سوف يتم أيقاف معاش الدعم المطور في الحال، واليك راتب الضمان الاجتماعي.

وصلنا لختام شرح هذا التقرير حول حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 الجديدة بعد التعديلات ورفع الراتب.