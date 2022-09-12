نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة القطاع الخاص لليوم الوطني 92 تبدأ رسميًا من هذا اليوم.. تعويض الاجازة لتلك الفئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية موعد اجازة القطاع الخاص لليوم الوطني 92 من أجل التمكن بالاحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي، حيث يعد هذا اليوم من أهم المناسبات الوطنية الخاصة بالدولة السعودية، والذي فيه قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بتحويل مناطق الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، وذلك منذ اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر عام ١٩٣٢م.

اجازة القطاع الخاص لليوم الوطني 92

بالنسبة لموعد الإجازة الخاصة باليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص فإنها تبدأ يومي الأربعاء والخميس الموافق اليوم الواحد والعشرين والثاني والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، الموافق الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر صفر ١٤٤٤ه‍، حتى موعد اليوم الوطني السعودي في يوم الجمعة.

متى إجازة اليوم الوطني للقطاع الحكومي

بحسب الموعد المحدد من قبل الحكومة السعودية بشأن العطلة الخاصة باليوم الوطني السعودي، فإنه سوف يتم منح إجازة رسمية للقطاع الحكومي من أجل الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في يومي ٢١-٢٢/٩/٢٠٢٢م، الموافقات ليومي الأربعاء والخميس ٢٤/٢٥/٢/١٤٤٤ه‍، ومن الجدير بالذكر أن اليوم الوطني السعودي يصادف يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، الموافق السابع والعشرين من شهر صفر ١٤٤٤ه‍.

تعويض اجازة اليوم الوطني 92

جاء في تعويض الاجازة لمن تطلب عليه العمل في اليوم الوطني الآتي:

اجازة رسمية لمدة يوم واحد بديلًا عن عمله في اليوم الوطني.

تعويض مالي مناسب بديلًا للدوام في يوم الاجازة، وفي حال قبول احد التعويضات يعتبر تنازلًا عن الآخر.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92

اعتاد المواطنين السعوديين الاحتفال باليوم الوطني السعودي في كل عام، حيث إظهار العديد من المظاهر المختلفة والخاصة بهذا اليوم، مثل الآتي: