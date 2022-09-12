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عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص بالمملكة السعودية يرغبون في معرفة خطوات الاستعلام عن المخالفة دون استخدام أبشر، حتى يعرفوا ما هي المخالفات التي تم تسجيلها عليه بشكل إلكتروني، دون أن يزوروا المقر الرسمي للجهة المعنية المسؤولة عن ذلك، ومن خلال هذا المقال سنوضح إليكم خطوات الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر

عندما يحتاج المواطنين أن يقومون بالاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم السجل المدني، ودون أن يستخدموا منصة أبشر فعليهم أن يتبعوا الخطوات التالية:

أولاً تدخل لمنصة سعودي.

تضغط على خانة أفراد.

تنقر فوق المخالفات المرورية المتواجدة بأعلى الصفحة.

تدخل البيانات المطلوبة من رقم السجل ورقم الهوية الوطنية.

تقوم بإدخال رمز التحقق بالشكل الصحيح وبمكانه المحدد.

تضغط على خانة عرض حتى تظهر جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمخالفات التي تم تسجيلها على الشخص المستعلم.

الاستعلام عن المخالفة دون أبشر باستخدام الرسائل النصية

وزارة الداخلية قد أتاحت طرق متعددة يستطيع المواطن استخدامها حتى يعرف المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليهم، ومن ضمن هذه الطرق هو استخدام الرسائل النصية بإدخال رقم بطاقة الهوية أو حتى رقم الإقامة وإرسال هذه الرقم 88993، ثم ينتظر الشخص بعد الوقت إلى أن يتم الرد عليه برسالة بها جميع المخالفات التي تم تسجيلها هذا بحق الشخص صاحب رقم بطاقة الهوية أو حتى الإقامة، وفي حال لم يكن هناك مخالفات مرورية ترسل إليه رسالة بها كلمة لا يوجد مخالفات لهذا الرقم.

مخالفات المرور بالمملكة السعودية

حكومة المملكة السعودية قد وضعت قوانين نظام السير حتى تحفظ سلامة المواطنين المفروضة، وعليهم أن يلتزموا بهذه القواعد ومن يقوم بمخالفة القوانين الخاصة بالسير فإنه يتعرض لعقوبات وغرامات ولابد من دفع قيمة المخالفة، والتي تكون ما بين 50 ريال حتى 900 وفقاً لنوع المخالفة.

وفي بعض الأحيان يترتب على هذا الأمر حجز المركبة والدفع للغرامة، وإن تكررت المخالفة تسحب منه الرخصة بالمرة الأولى ثلاثة أشهر، إن كان لديه 24 نقطة، وبالثانية ستة أشهر إن تواجد 24 نقطة، وتسحب عاماً هجرياً كاملاً إن تسجلت المخالفة للمرة الثالثة، أما بالمرة الرابعة فإن رخصة القيادة تسحب بشكل نهائي بدون عودة.