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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد عبر منصة أبشر 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن حكومة المملكة السعودية قد وضحت الطريقة التجديد للهوية الوطنية بشكل إلكتروني، فهي من الخدمات المقدمة للمواطنين دون أن يكونوا بحاجة للذهاب لأي جهة معنية، وكل ذلك يتوفر إليهم بشكل سهل وبسيط ويوفر عليهم وقتاً كثيراً ومجهود كان لابد من القيام به حتى يتمم هذا الأمر، ومن خلال مقالنا سنوضح إليكم طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد عبر منصة أبشر 1444.
طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد عبر منصة أبشر 1444
حتى يستطيع المواطنين التجديد لبطاقة الهوية من خلال أبشر، فلا بد من اتباع الخطوات الإلكترونية المساعدة في هذا الأمر بدلاً من الزيارة لمؤسسة الأحوال المدنية، وإليكم طريقة التجديد للهوية بشكل إلكتروني وهي كالتالي:
- تدخل لمنصة أبشر.
- تضغط على خانة خدماتي.
- تنقر فوق خدمات.
- تختار الخدمات التابعة للأحوال المدنية
- تضغط على تجديد الهوية الوطنية.
- تقرأ الحالات الصحيحة الخاصة بالصورة.
- ترفع الصورة الشخصية وفقاً للمطلوب.
- تختار العنوان الوطني حتى تستلم الهوية الوطنية.
- تدفع جميع رسوم التوصيل.
بطاقة الهوية الوطنية
إن بطاقة الهوية الوطنية تعد بطاقة تعريفية تصدر من وزارة الداخلية، وهذا يكون عبر إدارة الأحوال تستخدم بمهام كثيرة ومتعددة من خلال الهوية، ويستطيع المواطنين أن يسافروا لدول التعاون الخليجي، وهي أساسية لابد من إصدارها عند وصول الشخص 15 عاماً، ولقد مكنت وزارة الداخلية الأشخاص من القيام بتشغيل الهوية الوطنية.
دون أن يحتاجوا لزيارة فروع الوزارة التي تنتشر بالمملكة ولابد أن يتم تجديد تلك الهوية بعد أن يمر خمس أعوام من تاريخ إصدارها، كما أن الوزارة قد وفرت خدمة التجديد دون أن يحتاجوا للتزاحم بين المواطنين أو إهدار أوقات كثيرة وأموال كانت تصرف عند الحاجة لتجديدها.
مدة الصلاحية لبطاقة الهوية
إن مدة الصلاحية لبطاقة الهوية الوطنية تكون وفقاً لعمر المواطن بالمملكة السعودية، وإليكم مدة الصلاحية وهي كالتالي:
- في حال كان عمر الشخص المالك للبطاقه ما بين 15 عام حتى 30 عام فإن صلاحية البطاقة تستمر خمس سنوات.
- وفي حال كان عمر الشخص المالك للبطاقة يقع ما بين 31 عام حتى 50 عام فإن صلاحية البطاقة تكون 10 سنوات.
- أما إن كان الشخص صاحب البطاقة عمره يفوق 50 عام فإن صلاحية بطاقة الهوية تستمر 20 عام.
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