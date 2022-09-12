نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طباعة برنت أبشر لغير الموظف في المقال التالي

عمر شويل - جدة موظفي حكومة السعودية يسعون لتقديم جميع الخدمات التي يرغب فيها المواطنين ويكونون بحاجة إليها إلكترونياً، وهذا يكون حرص منهم على عدم تحميل المواطن فوق طاقته والتسبب له بالعناء، ويكون مضر للذهاب لأقرب فرع تابع لوزارة الداخلية، ويقوم بهدر الوقت بسبب الانتظار، وهذه الخدمة الخاصة بطباعة برنت أبشر هي أحد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، ومن خلال هذا المقال سنوضح إليكم كيفية طباعة برنت أبشر لغير الموظف.

كيفية طباعة برنت أبشر لغير الموظف

تستطيع أن تطبع برنت أبشر إن كنت موظفاً بالمملكة السعودية وغير موظف عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية:

أولاً تدخل لمنصة أبشر.

تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك بأماكانها الصحيحة وهي رقم الهوية وكذلك رقم الإقامة، تضيف تاريخ الميلاد ونوع التقويم هجرياً أو ميلادياً.

تدخل رمز التحقق المرئي الذي سيظهر لك على الشاشة.

تضغط بعد ذلك على خدمة بياناتي.

تختار القطاع المطلوب نسخته المطبوعة.

تسمح للقطاع أن يتحقق من جميع بياناتك الشخصية.

تفوض القطاع حتى يصدر لك برنت.

توافق على جميع الشروط.

تضغط على خانة تأكيد.

تنقر فوق كلمة طباعة.

طريقة الاستعلام عن البرنت

تستطيع أن تستعلم عن البرنت للحالة الوظيفية قبل أن تطبعه، وهذا يكون عبر اتباع هذه الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه لمنصة أبشر.

تضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

سيصل بعد ذلك رمز التعريف بالمكان الصحيح له.

تكتب رمز التحقق.

تضغط على كلمة تحقق من الاشتراك بالتأمين الاجتماعي.

تنتظر إلى أن تظهر إليك جميع المعلومات.

كيفية استخراج برنت من مديرية الجوازات باستخدام رقم الإقامة

بإمكان موظفي المملكة السعودية استخراج برنت من مديرية الجوازات العامة باستخدام رقم الإقامة، واتباع هذه الخطوات التالية: