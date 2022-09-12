نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض آهل 60,000 لجميع المواطنين والمواطنات بدون أى فوائد أو رسوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة من خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نوضح لجميع العملاء الراغبين في معرفة أهم شروط الحصول على قرض آهل المقدم من قبل بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية حيث تم تصميم قرض آهل بالعديد من المميزات التى جعلت المواطن السعودي والمواطنة السعودية يبحثون عن شروط تمويل التمويل لذلك من خلال تلك السطور القليلة القادمة سوف نعرض لكم أهم التفاصيل التي يبحث عنها العملاء حول قرض آهل.
شروط قرض آهل 60,000 ريال من قبل بنك التنمية الإجتماعية
بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية وفر العديد من القروض التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك القروض قرض آهل بقيمة مالية ربما تصل إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى ولكن حدد بنك التنمية الإجتماعية عدد بسيط من الشروط التي لابد من توافرها
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كما يشترط أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يتجاوز 14500 ريال سعودي كحد أقصى.
- يشترط أيضاً أن يكون لدى المواطن أو المواطنة المتقدم سجل ائتماني جيد.
- كذلك يشترط أن يكون سن المتقدم لا يتعدى 70 عام.
- أيضاً على المتقدم المتقاعد والعامل بالقطاع الخاص توفير كفيل.
مميزات قرض آهل 60,000 من قبل بنك التنمية الإجتماعية
المواطن السعودي وكذلك المواطنة السعودية دائما ما يفضلون الحصول على تمويل يتمتع بالمزايا التى يحتاجون إليها لذلك يفضلون قرض آهل الذى يوفر لهم مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي وأيضاً يوفر لهم مزايا آخرى سوف نتحدث عنها وهي
- من مزايا منتج آهل أنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يمتاز منتج آهل بأنه تمويل لايحتاج العاملين بالقطاع الحكومي إلى وجود كفيل عند التقديم.
- متاح أيضاً منتج آهل بقيمة مالية ربما تصل إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
- تصل أيضاً فترة سداد منتج آهل من قبل بنك التنمية الإجتماعية إلى 5 سنوات.
- يتم سداد التمويل على أقساط شهرية ميسرة.
- من مزايا أيضاً منتج آهل أنه لا يحتاج إلى أى مصاريف إدارية.
- لاقدر الله في حالة العجز الكلي أو الوفاة لاقدر الله يتم إعفاء العميل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط قرض آهل 60,000 لجميع المواطنين والمواطنات بدون أى فوائد أو رسوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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