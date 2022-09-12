نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض آهل 60,000 لجميع المواطنين والمواطنات بدون أى فوائد أو رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نوضح لجميع العملاء الراغبين في معرفة أهم شروط الحصول على قرض آهل المقدم من قبل بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية حيث تم تصميم قرض آهل بالعديد من المميزات التى جعلت المواطن السعودي والمواطنة السعودية يبحثون عن شروط تمويل التمويل لذلك من خلال تلك السطور القليلة القادمة سوف نعرض لكم أهم التفاصيل التي يبحث عنها العملاء حول قرض آهل.

شروط قرض آهل 60,000 ريال من قبل بنك التنمية الإجتماعية

بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية وفر العديد من القروض التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك القروض قرض آهل بقيمة مالية ربما تصل إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى ولكن حدد بنك التنمية الإجتماعية عدد بسيط من الشروط التي لابد من توافرها

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يتجاوز 14500 ريال سعودي كحد أقصى.

يشترط أيضاً أن يكون لدى المواطن أو المواطنة المتقدم سجل ائتماني جيد.

كذلك يشترط أن يكون سن المتقدم لا يتعدى 70 عام.

أيضاً على المتقدم المتقاعد والعامل بالقطاع الخاص توفير كفيل.

مميزات قرض آهل 60,000 من قبل بنك التنمية الإجتماعية

المواطن السعودي وكذلك المواطنة السعودية دائما ما يفضلون الحصول على تمويل يتمتع بالمزايا التى يحتاجون إليها لذلك يفضلون قرض آهل الذى يوفر لهم مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي وأيضاً يوفر لهم مزايا آخرى سوف نتحدث عنها وهي