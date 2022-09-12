نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [Link] نتائج وزارة الشؤون الإسلامية 1444 هـ (اسئلة المقابلة الشخصية) moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط نتائج وزارة الشؤون الإسلامية، حيث يبحث المتقدمون على وظائف وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد عن طريقة الاستعلام عن نتائج التوظيف، حيث أعلنت الوزارة منذ قليل عن فتح باب الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف وزارة الشؤون الاسلامية والتي تابعنا معكم التقديم عليها في موقع ثقفني، وسنتابع معكم في هذا المقال طريقة معرفة المقبولين في الوظائف عبر رابط منصة التوظيف التابعة إلى الوزارة في المملكة العربية السعودية، فتابعوا معنا تفاصيل الاستعلام، وكذلك أهم الاسئلة التي ستجدونها في اختبار المقابلة الشخصية للقبول، فتابعوا معنا حتى النهاية في موقع ثقفني.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد

وقد تم الإعلان منذ أيام عن وظائف وزارة الشؤون الاسلاميه وقد قام المئات من الباحثين عن الوظائف في جميع أنحاء المملكة من رجال ونساء، وقد انتهى التقديم منذ حوالي أكثر من أسبوعين، حيث كان التقديم في المواعيد التالية:

استمر التقديم شغالا منذ يوم الأحد 23 محرم 1444 هـ.

وهذا حتى يوم السبت الموافق 29 محرم 1444.

وبعد انتهاء التقديم بدأت الوزارة في فرز أسماء المتقدمين، وقبلت الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، والذين يمكنهم الاستعلام عبر اتباع الخطوات في هذا المقال.

وظائف وزارة الأوقاف

وتم الإعلان عن الوظائف، والتي أتيح للمتقدمين التسجيل فيها، وهذا في 5 وظائف، وهي:

مراقب المساجد.

إمام مسجد.

المؤذن.

حراس أمن.

الدعوة الإرشاد.

ومعظم المتقدمين سجلوا على وظيفة مراقبي المساجد بوزارة الشئون الاسلامية، وكذلك وظائف حارس الأمن، وكذلك الدعوة في وزارة الشؤون والأوقاف والتي كانت لجميع الرجال والنساء.

رابط نتائج وزارة الشؤون الإسلامية

وسنتابع معكم طريقة عمل الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي، حيث تعلن الوزارة عن النتائج (قبول الطلب) عبر بوابة الوزارة، حيث تم الإعلان عن اسماء الأشخاص الذين سيقومون بعمل اختبارات القبول مثل المقابلة الشخصية، وللاستعلام تابع الخطوات التالية:

اذهب إلى رابط استعلام بوابة وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي الإلكترونية moia.gov.sa .

. اختر الطريقة التي تريد الاستعلام عنها.

حيث هناك طريقتين الإستعلام عن طريقة رقم الطلب أو طريق تاريخ الميلاد.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

ادخل رقم الطلب أو تاريخ الميلاد.

ثم اكتب رمز التحقق المرئي الظاهر لديك.

انقر على أيقونة استعلام.

تجد نتيجة القبول المبدئي (حالة طلب) في توظيف سواء التقديم على (مراقبي مساجد – الدعوة – حراس أمن).

اسئلة مقابلة شخصية وزارة الشؤون الاسلامية

ونتابع معكم أهم الاسئلة التي تأتي في المقابلة الشخصية، وتنقسم هذه الاسئلة إلى جانبين اسئلة علمية والتي سنضع لكم مقطع بخصوص اسئلة مراقبي المساجد، وباقي الوظائف تجدونها في اليوتيوب في مقاطع عدة، وسنضع لكم أهم النصائح العامة لتجاوز المقابلة الشخصية بنجاح، فتابعوا:

اذهب في الموعد المحدد لك لعمل المقابلة ولا تتأخر.

أثناء المقابلة سواء رجال أو نساء، كن على طبيعتك تماما.

قم بمذاكرة الاسئلة الخاصة بمقابلات لوزارة الشؤون الاسلامية لشغل وظائف للرجال أو النساء، وهي منتشرة على الانترنت.

كن واثقا من نفسك.

في حالة اذا كانت الوظيفة التي قدمت عليها تطلب حفظا للقرآن الكريم، فقم بعمل مراجعة قبل ان تذهب إليها.

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